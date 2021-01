„Za poslední roky udělal strašně moc ve sportovním hnutí. Je za ním vidět práce, která doteď nebyla pro sport udělaná a byla tolik potřebná. Upřímně si nedokáži představit, že by Hniličku měl nahradit někdo jiný,“ přiznal Pavel Brímus, šéf ČUS ve Zlínském kraji, předseda OFS a KFS Zlín, člen VV FAČR.

„Ano, udělal chybu a přiznal ji, politicky z ní vyvodil důsledky, když složil poslanecký mandát. Ale pokud budeme stínat všem hlavy, tak se v práci ve sportovní agentuře nikam nedostaneme! Opakuji, udělal kus práce, a bylo by složité cokoliv měnit. Neumím si představit, kdo jiný by mohl pokračovat v jeho rozdělané práci a systému,“ zopakoval Brímus.

„Určitě by měl zůstat. V politické rovině udělal obrovský přešlap, za který by měl nést následky a již nyní nese,“ cítí Roman Macek, člen vedení Českého svazu volejbalu a předseda zlínského klubu.

„Tohle politické faux pas se však netýká jeho práce ve sportu. V Národní sportovní agentuře udělal spoustu práce, je nositelem progresu. Konečně je vidět, že v agentuře sedí sportovec, který věci rozumí a umí jednat s potřebnými orgány. Konečně víme, s kým jednat, kdo umí transparentně najít pro sport podporu.“

Chybu předního muže českého sportu odsuzuje šéf bystřické házené, současně lékař a zkušený ortoped Jan Vejrosta.

„Je to lidský přešlap, špatné chování, odsouzeníhodné, ale nemělo by se dávat do pracovních konsekvencí. Pan Hnilička by měl ve své pozici v NSA zůstat, udělal hodně práce pro sport, dokázal se rychle etablovat a nyní je schopen vyjednat pro sport řadu dobrých věcí. Jeho lidské chování je odsouzeníhodné, ale pracovně by neměl být persekuován,“ míní uznávaný odborník.

Jako jeden z mála vyzývá k odstoupení z NSA bývalého úspěšného hokejového gólmana Daniel Tobola, jednatel prvoligových hokejistů VHK ROBE Vsetín.

„Pana Hniličku osobně neznám, vždy však záleží na osobním morálu každého jednotlivce – ale ať si to vyřeší sami politici,“ má jasno Tobola.

„Ve světě je běžné, že se za podobné záležitosti odstupuje, v Česku nikoliv. Kdyby měla vládnout jistá politická atmosféra a zvyky, tak jednoznačně by pokračovat neměl. Vzhledem k tomu, že dané zvyky tady ale nevládnou, tak na tom asi úplně nezáleží,“ krčí rameny hokejový jednatel.

MARTIN BŘENEK A ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU