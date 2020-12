Andrej Višněvský byl suverénní. Klára Řezníčkové překonala na dvoumílové trati v Přílukách o 77 sekund osobní rekord

Slabší konkurence využil k jasnému vítězství největší favorit Andrej Višněvský z pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, který osmý letošní zlínský dvoumílový běh ovládl v čase 10:50.

Stříbrný Roman Bublák (Luhačovice) byl v cíli o 1 minutu a 45 sekund pomalejší. Třetí v pořadí Marek Spurný z Machové dosáhl času 12:50.

Tomáš Kratina ze Zlína (Blogic, 13:02) doběhl čtvrtý a Libor Reich (Mattoni Freerun Zlín, 13:06) byl pátý.

,,Mám ze všeho smíšené pocity. Na jednu stranu jsem rád, že se prosincový dvoumílový běh na přílucké trati podařilo uspořádat.

A to i přesto, že mu chyběla ta správná atmosféra. Na druhou stranu jsem v listopadu zdarma vařil a vozil obědy zdravotním sestrám do Baťovy nemocnice ve Zlíně, kde jsem viděl, jak to mají lékaři a zdravotní sestry při léčení pacientů nakažených Covidem – 19 náročné.

Tam jsem pochopil, že v tomto období to není při sportu o výkonech a výsledcích. Běh je jenom prostředkem udržet se v kondici,“ rozpovídal se nezvykle v cíli Andrej Višněvský.

Závod bral samozřejmě vážně.

,,Hned po startu jsem se probojoval na první příčku a na ní jsem už zůstal. Navíc se mi na vedoucí pozici pořád dařilo na ostatní soupeře navyšovat náskok,“ potěšila běžecká forma Višněvského.

Ten byl spokojený i s dosaženým časem.

,,Ten odpovídá momentálnímu pomalejšímu objemovému běhání po rovinatých cyklostezkách,“ tvrdí člen Sri Chinmoy Marathon Teamu Zlín Višněvský, který si v současné době zvolil nezvyklý čas na tréninky.

,,Oblíbil jsem si brzké ranní vstávání v 5 hodin. To nyní praktikuji každý den,“ prozradil ještě Andrej Višněvský.

Mezi ženami také jednoznačně triumfovala Klára Řezníčková (AK Zlín), jež vybojovala prvenství za čas 13:42. Druhá skončila s mankem 2 minut a 17 sekund další zlínská atletka Marcela Paveláková, bronz brala veteránka Anežka Janečková (AK Zlín, 18:47).

,,Běželo se mi dobře. Navíc mě potěšilo, že se mi podařilo o 77 sekund překonat osobní rekord z října letošního roku na dvoumílové trati v Přílukách,“ měla ze závodu velmi dobrý pocit teprve 11letá vítězka Klára Řezníčková.

V tradičním zajímavém měření sil v Přílukách, v němž byl rozhodující poměr věku a výsledného času, dominovali absolutní vítěz 29letý Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 10:50) a třiasedmdesátiletá veteránka Anežka Janečková (AK Zlín, 18:47).

V Přílukách se na 800 metrové trati závodilo také v kategorii kluků. Mezi nimi se ze zisku zlaté příčky radoval třináctiletý Tobiáš Tlusták ze Zlína, který zaběhl čas rovné 3 minuty. Druhý byl další mladý zlínský reprezentant Tobias Riessler (3:38), třetí pozice potěšila Dominika Černého (Orel Vyškov, 3:54).

Prosincový Běh na 2 míle ve Zlíně doprovázelo příjemné počasí. Bylo při něm polojasno a rtuť teploměru ukazovala 6 stupňů.

Pořadatelé v Přílukách dodržovali hygienická opatření. Upustili od tradičních lívanců v cíli pro každého účastníka. Běžci jako náhradu dostali zabalenou sušenku. Ani ovocná tombola se nelosovala. Tombola byla tentokrát pro každého k volnému rozebrání.