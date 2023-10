Prvoligoví hokejbalisté Malenovic postoupili do druhého kola Českého poháru. V prvním kole Čamlíci zvítězili na ploše druholigového Třince 4:1.

Český pohár v hokejbalu, 1. kolo: Třinec - Malenovice 1:4. | Foto: Alexandra ,,Sany" Hasíková

,,Měli jsme dobrý nástup do zápasu. V první třetině jsme často stříleli a dařil se nám rychlý přechod do útoku. V páté minutě nás poslal do vedení po spolupráci s Cundou a Huťkou Ondřej Hradil. Poté na třinecké ploše úřadoval velmi dobře hrající Miroslav Cunda. Po jeho dvou gólech v rozmezí osmatřiceti sekund jsme vedli v 15. minutě 3:0,“ upozornil na povedený začátek v utkání malenovický trenér Adam Kovařík.

V prostřední části ale jeho mužstvo polevilo v nasazení a domácí ve čtyřiadvacáté minutě Plánkou korigovali na 1:3.

,,V závěrečném dějství jsme začali víc běhat a tím jsme eliminovali ofenzívu Třince. Postup do druhého kola národního poháru jsme si tak zkušeně pohlídali. Postup definitivně stvrdil v předposlední minutě střetnutí David Ševčík,“ potěšila výhra na půdě lídra druhé ligy ve Skupině sever Kovaříka.

ČESKÝ POHÁR – 1. kolo:

HBC ENVIFORM TŘINEC – HBC MALENOVICE 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Branky Malenovic: Cunda 2, Hradil, Ševčík.

Malenovice: Opavský – Dudík, Kalivoda, Kulička, Lečbych – Martin Brázdil, Bureš, Cunda, Hradil, Hruboš, Huťka, Medřický, Nohál, Ševčík. Trenér: Adam Kovařík.