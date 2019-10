,,Byl to za poslední tři roky náš nejhorší výkon v ligových soutěžích. Hosté hráli, co potřebovali, aby získali snadné tři body,“ konstatoval zklamaný malenovický forvard Miloslav Hladký.

Jeho mužstvu se nepovedl už nástup do střetnutí. Brno se hned po dvaatřiceti sekundách Emmerem ujalo vedení a v 10. minutě to bylo po trefě Klímy 0:2. Teprve ve 12. minutě se domácí také gólově prosadili, když po spolupráci se Šimíčkem a Skybou vstřelil Hladký kontaktní branku na 1:2. To však bylo ze strany Čamlíků všechno. Naopak brněnští buldoci ve druhé třetině znovu Emmerem a Cabákem v přesilovce v sedmadvacáté minutě navýšili svůj náskok až na 4:1. Ve třetí části už se duel pouze dohrával. Ale ani v této pasáži zápasu se Malenovice nedokázaly prosadit.

,,Hráli jsme nedisciplinovaně. Nechávali jsme se zbytečně vylučovat, a proto jsme se nedokázali po celý průběh střetnutí dostat do tempa. Soupeř byl ovšem výrazně lepší. Téměř nic nám nedovolil. Brno bylo běhavější a důraznější. Problémy nám dělala také rychlost hostujících hráčů. My jsme zbytečné ztráceli míček v našem obranném pásmu a po chybách jsme inkasovali branky. U všeho jsme byli pozdě,“ uznal Hladký.

Tento víkend mají Malenovice volno. Další zápas odehrají až v neděli 3. listopadu, kdy v domácí Lopik aréně přivítají Hostivař. Utkání s pražským celkem začíná v 14.30 hodin.

HBC MALENOVICE – BULLDOGS BRNO 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky Malenovic: Hladký.

Sestava: Zálešák (Opavský) – Vingárek, Skyba, Novák, Kalivoda, Kulička, Kovařík, Mikl – Hladký, Šimíček, Havlík, Jan Brázdil, Martin Brázdil, Ševčík, Eibensteiner, Huťka, Machálek.