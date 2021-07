Hokejbalistům Malenovic těsně unikl postup do Final Four 1. ligy

Hokejbalisté Malenovic byli blízko k postupu do Final Four 1. ligy. Jejich čtvrtfinálovou sérii play off s béčkem Autoskla Pardubice ve druhém zápase rozhodlo až prodloužení.

hokejbal 1. liga Autosklo Pardubice B - Malenovice | Foto: Tomáš Bubrinka

V prvním čtvrtfinále Malenovice na domácí ploše pardubický tým porazily 6:2. Oslabení Čamlíci, ale se zkušeným Tomášem Hofrichterem v útoku, doplnění v sestavě na střídavý start ze Vsetína o obránce Petra Pírka a forvarda Marka Ovčačíka, od páté minuty po šťastné trefě Licka prohrávali 0:1. Vzápětí však Nohál vyrovnal na 1:1. Ve druhé části Východočeši ve dvaadvacáté minutě v přesilovce 5 na 3 Demlem skórovali na 1:2. Za necelé tři minuty Vingárek srovnal stav na 2:2. ,,Zlom v zápase nastal v první polovině třetí třetiny, kdy se nám během 5 minut podařilo vstřelit čtyři branky. To jsme byli hlavně díky Hofrichterovi, který nastoupil poprvé v sezoně, důrazní před pardubickým brankovištěm. Ve zbytku střetnutí hosté už na výsledek rezignovali,“ prozradil vedoucí domácího mužstva Tomáš Bubrinka. Stínem duelu ale bylo zranění Tomáše Machálka, Ten si při pádu na mantinel hokejkou zranil žebra. Ve druhém souboji malenovický celek v základní hrací době v Pardubicích prohrál 1:2. Nedařilo se mu ani v prodloužení, které rozhodl Matyáš Licek. Čamlíkům tak ve čtvrtfinále skončila letošní prvoligová sezona. ,,Duel hraný ve velkém horku jsme opět odehráli ve velmi okleštěné sestavě. Nastoupili jsme do něho bez zraněného Hofrichtera a vsetínských posil Pírka a Ovčačíka. Tomu jste také přizpůsobili taktiku. Hra postavená na brejcích se nám sice dařila, nechávali jsme se však zbytečně vylučovat. Osudné se nám také stalo vyloučení v 6. minutě prodloužení za příliš mnoho hráčů na hrací ploše. Po třiačtyřiceti sekundách následné přesilovky pak Licek rozhodl o postupu Východočechů do Final Four,“ konstatoval zklamaný Tomáš Bubrinka. VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE PLAY OFF 1. LIGY (na 2 výhry): 1. zápas: HBC MALENOVICE – AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B 6:2 (1:1, 1:1, 4:0) Branky: Nohál 2, Vingárek 2, Hofrichter, Ovčačík. Sestava Malenovic: Laščák – Novák, Lišaník, Březík, Pírek – Foltýn, Zlámal, Huťka, Hofrichter, Machálek, Nohál, Ovčačík, Vingárek. 2. zápas: AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B – HBC MALENOVICE 3:1 (0:0, 2:1, 0:0, - 1:0) v prodloužení Branka: Nohál. Sestava Malenovic: Laščák – Novák, Lišaník, Březík – Foltýn, Zlámal, Huťka, Machálek, Nohál, Vingárek.