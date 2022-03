Hokejoví junioři Zlína po porážkách ztratili naději na postup do play off

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Další tři duely ve Skupině o postup do play off odehráli extraligoví hokejové junioři Zlína. V nich nezískali ani jeden bod. Tím ševci definitivně ztratili naději na postup do osmičlenného play off.

extraliga juniorů, PSG Berani Zlín | Foto: Vojtěch Jurák

Mladí Berani nejprve podlehli Hradci Králové 3:5. ,,Hosté byli v zápase favority. Na domácím ledě jsme je však chtěli porazit. Taktiku jsme měli postavenou na zodpovědném bránění a rychlém přechodu do útoku. Také jsme věděli, že musíme proměňovat šance. Ovšem, přestože jsme Východočechy přestříleli, tak jsme střetnutí prohráli. Hlavně díky výpadku ve druhé třetině, kdy jsme udělali spoustu individuálních chyb. V této pasáži duelu byl Hradec Králové důraznější a produktivní v koncovce,“ mrzala zlínského obránce Patrika Nábělka další porážka v nadstavbě extraligy. V následujícím souboji ševci prohráli v Třinci identickým výsledkem 3:5. ,,Také v tomto utkání jsme chtěli získat tři body. Bohužel se nám to nepodařilo. Navíc jsme porážkou na třineckém ledě ztratili naději na postup do osmičlenného play off. V zápase jsme ale nepodali špatný výkon. Vypracovali jsme si v něm spoustu šancí. Ani bojovnost nám nechyběla. Nedařilo se nám ale do brány Švančary dorážet odražené puky. Třinec byl v ofenzívě nebezpečný. Domácí měli také dobře sehrané přesilovky,“ hodnotil hostující brankář Dominik Šarman duel v Třinci. Ani v dalším utkání Zlín neuspěl, když doma v duelu plném nepřesností prohrál s Plzní 2:5. ,,V tomto zápase už nám chyběla motivace. Přesto jsme ho chtěli odehrát se ctí. Herně se nám ale příliš nedařilo. Ovšem ani Plzeň nehrála dobře. Západočeši ale dokázali proměňovat šance,“ konstatoval forvard ševců Dominik Luža po souboji s lídrem skupiny A o postup do play off. Tento týden zlínské mužstvo dvěma zápasy definitivně zakončí sezonu. Ve čtvrtek 17. března budou Berani hrát od 15 hodin v Hradci Králové a v posledním duelu v sobotu 19. března přivítají doma na stadionu Luďka Čajky Třinec. Toto utkání začíná ve 12 hodin. PSG BERANI ZLÍN – MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ 3:5 (1:2, 0:3, 2:0) Branky Zlína: Laciga, Martinec, Talafa. OCELÁŘÍ TŘINEC – PSG BERANI ZLÍN 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) Branky Zlína: Riedl, Handl, Jakub Čechmánek. PSG BERANI ZLÍN – ŠKODA PLZEŇ 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Branky Zlína: Martinec, Riedl. Zlín: Synek, Šarman – Kunst, Burian, Nábělek, Talafa, Velikovský, Riedl, Kráčalík – Handl, Martinec, Dědek, Masař, Richard Hrazdira ml., Luža, Chludil, Jakub Čehmánek, Laciga. Trenér: Juraj Jurík.