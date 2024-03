Hokejoví junioři Zlína po výhře v Českých Budějovicích slaví postup do play off

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Povedlo se! Zlínští hokejoví junioři postoupili do play off. Rozhodli o to v posledním utkání ve Skupině o účast v play off v Českých Budějovicích. Berani na jihu Čech zvítězili 3:2.

hokejista Zlína Adam Laciga | Foto: Vojtěch Jurák