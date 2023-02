,,V utkání jsme až do třiadvacáté minuty vedli 1:0. Měli jsme i víc šancí, bohužel se nám je nedařilo proměňovat. Třinec hrál ale velmi dobře a postupně získal na ledě převahu. My jsme dělali chyby v obraně, byli jsme nedůslední při bránění, nedařila se nám rozehrávka ani přechod do útočného pásma. Od vyšší porážky nás zachránil náhradní gólman Tomáš Málek, který dostal příležitost místo Tobiáše Synka,“ uznal domácí forvard Lukáš Heš.