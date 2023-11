Nečekaný výsledek se zrodil v 9. kole Moravskoslezské fotbalové divize žen. V zápase dvou nejlepších týmů v soutěži Holešovské holky rozstřílely Protivanov. Dařilo se také Březůvkám, které si přivezly tři body z Mostkovic. Bodoval i Bezměrov. Podle papírových předpokladů v předposledním podzimním kole Tečovice neuspěly ve Vlkoši.

MOSTKOVICE - BŘEZŮVKY 1:3 | Foto: Michaela Vilhanová

V tabulce je po 9. kole Holešov první, Březůvky druhé, Bezměrov sedmý a Tečovice osmé.

O víkendu se bude hrát poslední podzimní kolo. Šlágrem bude souboj Březůvek s Holešovskými holkami. Duel o podzimního mistra v sobotu 4. listopadu začíná ve 14 hodin.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – PROTIVANOV 7:0 (2:0)

,,Na holešovkém Stadionu Míru se hrál dobrý pohledný zápas. My jsme ho zvládli takticky. Naše družstvo Protivanov nepouštělo do jeho typické náběhové hry za obranu. Důležité rovněž bylo, že se naše hráčky soupeřkám vyrovnaly v tvrdosti v osobních soubojích. Povedly se nám nástupy do obou poločasů. Úvodní branku vstřelila v 11. minutě Rýdlová a v sedmačtyřicáté minutě přidala za stavu 2:0 náš třetí gól Stavjaníková. Celkově jsme se v duelu prosazovali dobrou kombinací ze středu hřiště a dařilo se nám i v útoku,“ raduje se z výhry nad silným celkem Protivanova hlavní holešovský trenér Slavomír Bednář starší.

Branky Holešova: Rýdlová 3, Šiblová, Stavjaníková, Samsonová, Sládečková.

Holešovské holky: Jašková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Křenková, Vašíčková, Kocurková. Na střídání: Škrabalová, Hradilová, Mikulenčáková, Setinská, Sládečková, Julie Slavíková.

MOSTKOVICE – BŘEZŮVKY 1:3 (0:2)

,,V Mostkovicích jsme získali důležité tři body. Hráčky k utkání přistoupily zodpovědně. Naše výhra se zrodila po bojovném výkonu. Rovněž se nám vyplatilo, že jsem v porovnání s posledními duely v Tečovicích a Protivanově provedl korektury v sestavě. Domácí nás sice úvodních deset minut dostali pod tlak, ale ve zbytku střetnutí už jsme byli lepším družstvem. Branku na 1:2 jsme dostali po zaváhání náhradní gólmanky Šárové. Ovšem i ve zbytku zápasu jsme hráli ofenzívně. A když jsme vstřelili v 70. minutě třetí branku, tak celek z Prostějovska už na výsledek rezignoval. Hattrickem se blýskla Simona Hanáková,“ potěšil skalp kvalitních soupeřek vůdce lavičky Březůvek Luboše Vodehnala.

Branky Březůvek: Hanáková 3.

Březůvky: Šárová – Vodehnalová, Marková, Holíková, Ondrašíková, Hanáková, Novotná, Mikuláštíková, Chudárková, Huťková, Adéla Zábojníková. Na střídání: Urbánková, Kubíčková, Jahodová.

BEZMĚROV – KRAS 3:2 (2:1)

,,V zápase jsme byli fotbalovějším týmem. Hosté třikrát vystřelili na naši bránu, z toho dali dva góly. Vývoj duelu jsme ale kontrolovali. Od začátku do konce jsme Jihomoravanky přehrávali. Tři body nám zajistil důraz hráček v šestnáctce soupeřek,“ informuje vůdce lavičky Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branky Bezměrova: Houšková Trávníčková, Dočkalová.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Adéla Pitnerová, Novotná, Konečná, Dočkalová, Pechová, Lucie Pitnerová, Houšková, Hrabalová, Trávníčková. Na střídání: Foltýnová, Šoberová, Němčik, Michaela Pitnerová, Krejčí.

VLKOŠ – TEČOVICE 13:1 (8:0)

Utkání na jihu Moravy mělo očekávaný průběh. Družstvo Vlkoše vytrvale útočilo a prosazovalo se v koncovce. Tečovice bránily, ale v defenzívě se dopouštěly chyb. Hosté se dočkali alespoň čestné branky. Tu vstřelila za stavu 11:0 v 63. minutě Adéla Králíková.

Branka Tečovic: Králíková.

Tečovice:: Barešová – Hasíková, Osohová, Turoňová, Sabáková, Mičová, Zvonková, Hlaváčková, Barbora Baštincová, Králíková, Valentíková. Na střídání: Spáčilová, Vrbková, Hrbáčková, Hanáčková.

PROGRAM 10. PODZIMNÍHO KOLA:

Sobota 4. listopadu:

Březůvky – Holešovské holky (14), Protivanov – Bezměrov (14), Tečovice – Mostkovice (14).