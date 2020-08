„Jiná možnost pro mě ani nebyla. Původně jsem chtěl pokračovat ve Zlíně, což nedopadlo. Nakonec jsme udělali alternativu, že se tam vrátím později,“ uvedl k celé záležitosti zkušený volejbalista, který Starému Městu hodlá pomoci v úvodní části sezony.

Jeho dočasný konec ve Fatře je spojený s pracovní vytížeností, kvůli které by mohl stíhat pouze dva tréninky s mužstvem, zatímco stálí členové týmu se připravují okolo pěti hodin denně.

„Časově by asi šlo, abych se Zlínem trénoval častěji, má práce je flexibilní. Na druhou stranu jsem do ní nastoupil teprve nedávno. Chci se jí pořádně věnovat,“ přiblížil Vašíček, jenž neměl žádné nabídky z dalších klubů.

V současné době tak jeho letní příprava dostala naprosto jiný rozměr.

„Hodně se zaměřuji na další sporty, ať už je to turistika nebo kolo. Příprava není tolik volejbalová, většinou bývá jednou až dvakrát týdně,“ upřesnil 192 cm vysoký borec.

„Už se nejedná o mé hlavní povolání, tak se do toho nemusím hrnout. Můžu se více věnovat rodině. Není to takové, jak to bývalo dříve.“

Ve zlínském dresu by se nejdříve měl objevit za tři měsíce. Do té doby se však hodně věcí může změnit.

„Kluci začnou hrát perfektně a už mě nebudou potřebovat. S touto alternativou jsem však předem musel počítat,“ přemítá 28letý smečař.

Zlínští volejbalisté tak do začátku nové sezony zasáhnou bez zkušeného dua – v klubu totiž definitivně skončil Michal Čechmánek.

„Každý jsme jednali samostatně, jeho odchod na mé rozhodnutí neměl žádný vliv. S panem Mackem (Roman Macek, šéf klubu) jsme se domlouvali, že pro mě bude lepší, abych měl herní praxi,“ říká Vašíček, který své působení v klubu řešil už před krizí koronaviru.

Podle slov Jiřího Vašíčka se v týmu Zlína ukrývá potenciál.

„Musí prodat, co v nich je. Kádr se staví na odchovancích a mladých hráčích. Doplnění jsou zkušeným Vojtou Navláčilem. V nejvyšší soutěži už odehráli několik sezon,“ připomíná.

Cílem zlínského týmu je postup do play-off.

„Těžko předpovídat, jak vše dopadne. Ostatní týmy ligy se snažily skoupit hráče. Nikdo nechce být za otloukánka. Poslední Ústí nad Labem posílilo na místech, kde je to pálilo. Kádr změnily i předposlední Beskydy. Klukům přeji, ať se jim daří,“ dodává Vašíček.

RADEK ŠTOHL