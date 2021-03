„Určitě se dalo bodovat, zápas jsme skvěle rozehrály i díky výborné gólmance. Ve druhé půli nám ale chybělo přesnější zakončení,“ označila za klíčové 20letá odchovankyně. „Výsledek neodpovídal rozdílu na palubovce. Nakonec se ale ukázalo, že soupeř byl lepší, jak ve střelbě z dálky tak i v zakončení, které nás v závěru zradilo,“ mrzí zlínskou házenkářku, stejně jako další nucený odklad zítřejší dohrávky s Michalovci. Soupeř je totiž v karanténě.

Co se po skvělém začátku, kdy jste vedly o čtyři branky, stalo?

Vycházela nám hra na jejich vysunutou obranu, kterou potom zatáhly a nám dělalo problém se prosadit jedna na jednu. Dostaly jsme po sobě dva dvouminutové tresty a v oslabení jsme začaly víc chybovat a ztratily rychle náskok.

Bylo to střelecky vaše nejpovedenější utkání? Kdy jste naposledy dala osm gólů?

Není to pouze moje zásluha, že jsem byla tak úspěšná. Především je to o souhře a spolupráci hráček. Jednou se daří víc, jindy méně. Bylo to hlavně o rychlých útocích. Střelecky se mi ještě dařilo proti Hodonínu, kdy jsem dala o gól méně než nyní.

Po Novém roce jste jako tým konečně začaly sbírat body. V čem jste se zlepšily?

Získáváme více sebevědomí a zlepšujeme se v obraně. Hrajeme aktivně s chutí a bojovností. Jiný pohled na hru přinesl i příchod trenéra Jiřího Mičoly.

Před sezonou jste myslely na play-off, které vám ale uniklo. Kde se stala chyba?

Začátek sezony nebyl pro žádný tým lehký. V souvislosti se spojením s koronavirovými opatřeními jsme nevěděly, jak bude sezona vypadat. Každý zápas je doslova překvapením. Ve Zlíně to hodně stojí na mladých hráčkách, které zatím sbírají zkušenosti a sžívají se s týmem. Je to těžké se prosadit, ale snad se začíná blýskat na lepší časy.

Nyní bojujete o záchranu. Komu podle vás zůstane v ruce černý Petr?

Těžko říct. Nyní bych nepřála žádnému týmu sestup do první ligy.

Hraje se vám lépe s vědomím, že podle všeho nikdo nebude sestupovat?

Co se týče sestupu, ještě není oficiální vyjádření. My jdeme do každého zápasu s tím, abychom zabojovaly o co nejlepší výsledek a udržely se v soutěži.

V týmu dostávají hodně prostoru mladé háčky. Je to dobře nebo příliš brzy?

Kádr je omlazen z důvodu nedostatku hráček. Holky do týmu zapadly dobře, rychle se rozkoukaly, zjistily, že v MOL lize se hraje více silově. Mladší hráčky se úspěšně zapojují, získávají zkušenosti a tým se postupně sehrává, chce to jen čas. Rozhodně to starší hráčky berou jako pomoc týmu, a ne jako konkurenci.

Jaký obor v Brně studujete?

Studuji první rok na Mendelově univerzitě obor Regionální rozvoj. Nejdříve bych ráda dostudovala a pak se uvidí.

Láká vás třeba po studiu zahraniční angažmá? Kde by to případně mělo být?

Ráda bych využila možnosti vyjet na Erasmus během mých studií a pokud by se mi to podařilo propojit i se zkušeností se zahraniční házenou, tak bych byla ráda.

Jaký máte házenkářský vzor?

Jeden vyhraněný vzor nemám, ale mám spoustu oblíbených hráčů a hráček, kteří hrají na mém postu, například: Larke Nolsoe Pedersen nebo Rune Dahmke.

O čem v házené sníte?

Snem každé hráčky je zahrát si v některém z předních evropských klubů. Já sice nemám vybraný konkrétní klub nebo zemi, ale zatím se chci neustále zlepšovat a doufám, že se v budoucnosti jednou taková možnost naskytne.