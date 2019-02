„Přijel jsem týden před startem soutěže (24. října 2015 – pozn. red.) a od té doby nastupujeme ke třem zápasům v týdnu. Jsem trochu unavený, ale jinak se mám dobře," líčí Deníku 23letý odchovanec Zlína, který druhým rokem obléká dres Tours.

Jak tedy vypadá váš režim během týdne?

V pondělí trénujeme, v úterý v případě venkovního utkání cestujeme, jinak máme lehčí trénink a ve středu je duel. Ve čtvrtek je zase lehčí trénink, pátek je obdobou úterka a v sobotu přichází opět zápas. Je to stereotyp a docela masakr.

Dá se to zvládat?

Fyzicky není problém, ale na psychiku je to těžké. Navíc se nám začátek sezony nepovedl. Naštěstí jsme se pak nakopli. Před Vánocemi jsme vyhráli i Superpohár (3:1 proti Paříži – pozn. red.). Naopak z domácího poháru jsme začátkem února vypadli. To jsme byli zklamaní, mohli jsme se pokusit obhájit všechny trofeje. Doplatili jsme na systém, kdy čtvrtfinále a semifinále se hrálo ve dvou dnech. V semifinále na nás dopadla únava.

Máte čas vůbec nějakým způsobem zrelaxovat?

Letos se mi to nedaří. Přijdu domů, uvařím si, snažím si pustit třeba film, ale jinak hledím do zdi. A prostor, který bych mohl vyplnit procházkou do města, tak strávím uklízením.

Vyvíjí se pro vás sezona alespoň úspěšně? Ve francouzské Pro A lize jste druzí a v Lize mistrů jste pronikli do play-off…

Začátek byl hodně špatný. Před Vánocemi pak došlo ke změně trenéra (Belgičan Vital Heynen nahradil Brazilce Mauricia Paese – pozn. red.) a nastalo hektické období, člověk si musel zvykat na jiný styl práce. Ale pod novým koučem se nám daří. Měli jsme šňůru jedenácti výher v řadě, přičemž jsme v Lize mistrů porazili i italské Trentino. Hráči si u nás asi uvědomili, že musí zabrat, že neúspěchy nebyly způsobeny předchozím trenérem. Máme dobrý tým a v Lize mistrů bychom teď mohli potrápit ruský Belgorod. Kdyby se nám podařilo postoupit do čtvrtfinále, bylo by to skvělé. Zatím je to v soutěži super.

Vám osobně příchod kouče Heynena prospěl?

Za Mauricia Paese jsem hrál víc. Po výměně trenéra jsem se na hřiště vůbec nedostal, teď v posledních utkáních se to však i kvůli lehčím zraněním změnilo. Poprvé v kariéře jsem poznal změnu trenéra během sezony a není to žádná lahůdka.

Klub až na čtyři hráče před sezonou obměnil celý tým. Jakou máte teď partu?

Kolektiv je úplně jiný než loni a nechci to vůbec srovnávat. Možná je to dáno i věkovým odstupem. Tým je trochu starší a hráči mají většinou přítelkyně, možná i proto nemáme čas si nikam zajít spolu.

Mezi smečaři máte za konkurenty velmi silné hráče – Srba Konstantina Čupkoviče či Australana Adama Whita. Zvyšuje vám to motivaci se přes ně prosadit do sestavy?

Ano. Jsou suverénně nejlepší ve Francii a už jen to, že s nimi zápasím o místo, je pro mě pokrokem. A občas na jejich úkor dostanu i šanci. Celkově letos máme v týmu hodně hvězd.

To nevede vždy k úspěchu, ale zase jde o lákadlo pro diváky. Pocítili jste to v Tours?

Úplně jsem to nezkoumal, ale návštěvy jsou slušné. A to po celé Francii, spíš však díky úspěšnému francouzskému nároďáku. O volejbale se začalo mluvit daleko víc, je to zajímavé. A například Superpohár, to byla velká show pro diváky. Loni to bylo jako přátelák, kdežto letos se zápas konal týden před Vánoci a proběhl ve velkém stylu, i s ohňostrojem.

Jak vypadá nyní situace ve Francii po teroristických útocích v Paříži, panuje v zemi strach?

Jde to hodně cítit, že se stala hrůza. Ve všech obchoďácích, na trzích a tak dále jsou důsledné kontroly. Člověk to musí pochopit. Nemůže však přemýšlet nad dalším nebezpečím, to by nemohl nic dělat.

V červnu proběhne ve Francii také mistrovství Evropy ve fotbale. Jde to při přípravách poznat?

Ano. V tuto chvíli je hlavně na billboardech v McDonaldu a v různých fast foodech šampionát hodně poutaný. Vnímám to. V Tours přitom má mít sídlo český národní tým. Byli tu už i novináři, kteří zavítali i na volejbal a pak jsem četl titulek, že reprezentace bude ubytovaná ve městě Davida Konečného (ikona v Tours – pozn. red.). (úsměv)

Tak třeba vám fotbalisté zavolají s žádostí o nějaké informace či rady, co říkáte?

Toho se zrovna nebojím, že by mi někdo z fotbalistů volal. Ale třeba někdo bude chtít poradit, jaké tu jsou bary. (smích)