Do role kopáče se dostal až po zranění parťáka Lukáše Škrobáka. Měl pomalejší rozjezd, ve dvou případech se do vytyčeného prostoru netrefil. Napotřetí to ale vyšlo. „Nebyl jsem úplně rozcvičený,“ přiznal Smiřický. „Naštěstí se mi to ale nakonec podařilo,“ pousmál se viditelně šťastný zlínský ragbista.