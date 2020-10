„Samozřejmě jsem rád, že mi to tam teď padá, gólů jsem ale mohl dát i více. Ale byl bych radši, kdybychom spíše měli víc bodů v tabulce,“ přiznává dvaadvacetiletý forvard.

Moravané postupně podlehli Pardubicím, Bohemians i České Lípě a s nulou na kontě se krčí na posledním místě.

„Po každém prohraném zápasu panuje zklamání, ale potom se vždy soustředíme na další utkání. V týmu je dobrá nálada a to je hlavní,“ říká Hronek.

Panteři i přes zpackaný úvod zůstávají odhodlaní. O záchranu hrát nikdo nechce, všichni chtějí do play-off a okusit vyřazovací boje.

„Myslím, že tuto vlnu proher dokážeme zlomit. Tým je dost kvalitní na to, aby se o to aspoň pokusil a já věřím, že se to podaří,“ zůstává optimistou.

Otrokovičtí florbalisté se chtějí zvednout už v sobotu v Ostravě, kde se postaví favorizovaným Vítkovicím. I když v minulosti se jim proti moravskému rivalovi dařilo, tentokrát to budou mít extrémně složité.

„Vítkovice jsou asi teď nejlépe hrajícím týmem v superlize,“ vnímá Hronek. „Určitě to bude těžké, ale z historie vím, že proti Otrokovicím se jim moc nedaří a zápasy často končí třeba v prodloužení,“ připomíná.

Pokud chce Kvapilův tým v Ostravě uspět, musí konečně začít proměňovat šance. Právě koncovka zatím mladý mančaft sráží nejvíce. „V každém zápase máme skoro třicet střel, ale na gól se strašně nadřeme,“ zoufá si dvaadvacetiletý útočník.

Problémy ovšem mají Panteři i v defenzivě. „Pokaždé víme z čeho soupeř umí dávat góly, ale nikdy si to nedokážeme pohlídat,“ kroutí hlavou.

Fyzická kondice je prý v pořádku. I když část mužstva musela před startem sezony kvůli pozitivnímu testu jednoho hráče na covid-19 do karantény, Hronek se na to nevymlouvá. „Nemyslím si, že by naše výsledky ovlivnila koronavirová situace. Určitě být deset dní mimo trénink je hodně, ale od našeho kondičního kouče každý dostal tréninkový plán, který nám pomohl zůstat ve formě,“ tvrdí.

Hronek na rozdíl od spoluhráčů do karantény nemusel, protože bydlí v Brně a ostatní kluky z mančaftu vídá pouze na trénincích či v zápasech.

I proto budou Otrokovice o víkendu spoléhat právě na Hronka. Mladý florbalista přišel do týmu před sezonou společně s Davidem Medkem z Hattricku Brno v rámci výměny za Kostku a Martina Nagye.

I přes rozpačité výkony a výsledky je zatím letní akvizice v novém klubu spokojená. „Jsem rád, že tady můžu být. Před sezonou jsem se rozhodl nepokračovat v Hattricku a chtěl nějaký nový impulz, takže zatím panuje spokojenost. Myslím si, že cely tým mě přijal dobře,“ těší Hronka.

I pohled do statistik ho musí hřát. Vždyť mladý forvard je po třech zápasech nejproduktivnějším hráčem týmu. Ke třem brankám přidal i jednu asistenci. „Nikdy jsem moc gólů nedával. Osobně mám radši, když se mi povede hezká přihrávka než branka,“ tvrdí.