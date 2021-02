Mladý osmnáctiletý útočník se proti Pražanům trefil hned dvakrát a nechybělo mnoho, aby přidal i třetí přesný zásah. „Cítil jsem, že to může být dobré,“ usmíval se po dramatickém utkání odchovanec Panterů.

Svoji letošní bodovou sbírku rozšířil na tři branky, dva góly v jednom superligovém zápase dal vůbec poprvé. „Soustředil jsem se, abych odvedl co nejlepší výkon, pomohl týmu,“ řekl skromně.

I když se stejně jako zbytek domácího týmu vehementně snažil odčinit sobotní nezdar v Pardubicích a utnout narůstající sérii porážek, nakonec se musel spokojit jen s bodem. Panteři nadějně rozehraný duel nedotáhli, pražskému soupeři podlehli 7:8 v prodloužení.

„Nemyslím si, že je to úplné zklamání. Konečně se nám podařilo podat týmový výkon, hrát s nasazením. Chyběl tomu už jen vítězný konec. Šance na výhru byly, obrovská škoda toho závěru. To už ale bylo tři na tři, to je vždycky na náhodu,“ má jasno.

Panteři vstoupili do nedělní partie skvěle. Ve 4. minutě vedli už 2:0 a dál útočili. V prostřední části favoritovi dokonce odskočili na 6:2, po chybách v defenzivě ale o luxusní náskok přišli a ve zbytku rušného zápasu se s Chodovem přetahovali o vedení.

„Nemyslím si, že by se soupeř nějak zvlášť zlepšil. Spíš jsme se nechali výsledkem trošku unést. Přece jenom to v jednu chvíli bylo o čtyři góly,“ připomíná. „Možná tam bylo nějaké menší polevení nebo strach o výsledek,“ přemítá nahlas.

Přitom Otrokovičtí nehráli špatně. Rychle zapomněli na sobotní porážku v Pardubicích, dokázali se nahecovat, fyzicky dát dohromady.

„Dali jsme si za cíl, že půjdeme od zápasu k zápasu. Venkovní nevydařený duel jsme hodili za hlavu, vůbec jsme na něj nemysleli. Soustředili jsme se jenom na Chodov,“ tvrdí Hrtús.

To se Panterům vyplatilo, byť doma znovu neuspěli a dál zůstávají poslední. „Je to těžké, ale máme nového trenéra, takže budeme pracovat dál a zkusíme s tím něco udělat,“ slibuje osmnáctiletý útočník.

Na kouče Ťopka si moc zvykat nemusel, šéf klubu jej vedl i v juniorech. „Trošku se změnil herní systém, ale největší zlepšení vidím v nasazení,“ všímá si.

Kvapilův nástupce šikovnému mladíkovi důvěřuje. Proti Chodovu jej zařadil do jedné formace s lotyšskými posilami. Spolupráce osmnáctiletých talentů se osvědčila. Hrtús skóroval dvakrát, poprvé mu přihrával Rudzītis, podruhé asistoval jeho krajan Lapinš. „Byly to krásné nahrávky. Jsem rád, že to vyšlo,“ usmíval se hráč s číslem pětapadesát na dresu.

Se zahraničními akvizicemi se baví anglicky. „Snažíme se domlouvat hlavně při rozebírání protihráčů. Na náhodu to určitě není,“ uvedl.

Příchod juniorských reprezentantů z Pobaltí jej zaskočil. „Pro mě to určitě bylo překvapení. Já jsem o tom nevěděl, ale jsem s nimi v pohodě. Uvidíme, třeba nám kluci ještě více pomůžou,“ věří.

Sám Hrtús je také věkem ještě junior. I proto si zápasy mezi tuzemskou florbalovou elitou náramně užívá. Za šanci je rád, do všeho jde naplno. „Snažím se neustále zlepšovat,“ říká.

Podle svých slov má co dohánět. S florbalem začal později než ostatní spoluhráči. Panterem se stal až ve starších žácích. Od té doby je věrný modrobílým barvám, v kariéře jinde nehrál.