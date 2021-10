Jiří Mičola, trenér Zlína: „Cenná výhra, popravdě jsem s těmito body počítal. A to i přesto, že jsme nebyli kompletní a opět využili kvarteta dorostenců, kteří po prostřídání dokázali udržet domácí pod tlakem. Každopádně tým se pořád sehrává, sedá si a jeho výkonnost bude stoupat. V zápase jsme si rychle vytvořili až tříbrankové vedení, které jsme bez větších výpadků po celý čas udržovali. Pěkný týmový výkon.“

BYSTŘICE P. H. - DVŮR KRÁLOVÉ 29:24 (17:14)

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Do utkání jsme nastupovali jako favorité a začátek tak také vypadal. Dávali jsme jednoduché góly, ale v obraně to nebylo ono. Nicméně jsme si stále udržovali čtyřgólový náskok. Ve druhém poločase jsme přistoupili na nepříliš aktivní hru hostů, čím jsme si zkomplikovali průběh utkání. Nakonec jsme zápas dovedli do vítězného konce, i když zápas příliš neladil oku diváka. Střelecky nás podrželi Radomír Válek a Pavel Bajer.“

Bystřice p. H.: Janků, Horák - Válek 10/1, Bajer 7, Pšenica 4, Salvet 4, Zeman 2, Kramoliš 1, Vlk 1, Mozola, Matela, Juránek, Měchura. Trenér: Mar. Žůrek.

LITOVEL - VSETÍN 39:33 (21:11)

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Doplatili jsme na neproměňování šancí a nervozita, kterou jsou v týmu cítil. Dost chybovali i klíčoví hráči, což na půdě favorita bylo klíčové. Domácí rozhodli o svém úspěchu již do poločasu. Poté to již bylo podle mých představ, ale na obrat to bylo málo. Litovel je hlavní favorit na prvenství a postup, uspěli zaslouženě. I proto, že nám hodně hráčů chybělo. V úterý doma od 18.30 hodin se v rámci Českého poháru pokusíme zaskočit extraligový Frýdek-Místek.“