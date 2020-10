Jiří Zuzaňák, trenér Rožnova p. R.: „Zápas byl po celou dobu vyrovnaný. V prvním poločase se nám dařil rychlý přechod do útoku, a proto jsme s favoritem drželi krok. Druhý poločas pro nás nezačal vůbec dobře, hráli jsme špatně v obraně a neproměnili jsme vyložené šance. I proto soupeř odskočil na větší rozdíl. Přes veškeré naše úsilí se nám už nepodařilo náskok zredukovat víc než na tři branky. Doplatili jsme na menší koncentrovanost v začátku druhého poločasu, zbytečná vyloučení a hlavně neproměněné šance. Musím ale pochválit celé družstvo za bojovný výkon, že to nevzdali i při nepříznivém stavu.“

FATRA NAPAJEDLA – FRÝDEK-MÍSTEK B 35:24

Petr Juráň, trenér Napajedel: „Začátek nabídl rychlou házenou z obou stran a v 11. minutě byl stav 6:6. Poté se nám sérií pěti branek podařilo odskočit soupeři ve skóre a hlavně díky výborné obraně postupně navyšovat skóre na poločasových 21:12. Po výborné první půli jsme stejným způsobem pokračovali i ve zbytku zápasu a nepřipustili vážnější komplikace. Tým bych pochválil za výbornou obranu, zápas se povedl i spojkám. Hlavně výkon brankáře Hrdiny byl vynikající! Jedinou kaňkou zápasu bylo zranění Závodníka, které vypadá na delší dobu.“

Fatra: Hrdina, Šidlík - Indrák 11, Šáš 8, Lefan 4, Chomič 4, Jirák 3, Novák 3, Rosman 1, Žůrek 1, Machan, Kočí, Močička, Závodník, Pešek, Čikota,.

LITOVEL B – LESANA ZUBŘÍ 40:20

Jan Mičola, trenér Lesany: „Utkáni se nám vůbec nepovedlo. Od začátku jsme tahali za kratší provaz, soupeř každou naši chybu okamžitě trestal rychlým útokem. Citelně nám chyběli tři klíčoví obránci, nedokázali jsme je adekvátně nahradit. Domácí rezerva sice nastoupila posílena o pět hráčů z prvoligového týmu, přesto si myslím, že výsledek je pro nás až příliš krutý.“

HOLEŠOV – PROSTĚJOV 32:23

Jan Vaclach, hráč Holešova: „Vstup byl z obou stran poměrně vlažný, po čtvrthodině hry byl stal vyrovnaný 6:6. Následujících 15 minut jsme především zlepšenou obranou, za kterou výborně chytala dvojce Cagášek - Dočekal, přehráli Prostějovské v poměru 10:2 a vytvořili si rozhodující náskok. Nástup do druhého poločasu se nesl ve znamení zhoršené koncovky, což vyústilo ve snížení. V závěru jsme opět odskočili až na konečných 32:23. Střelecky se dařilo nejen mě, ale i Robertu Bučkovi a Robertu Plškovi. Trenér byl spokojen s nasazením všech hráčů, zejména pak vyzdvihl výkon v obraně.“

LUHAČOVICE – NOVÝ JIČÍN 31:35

Robert Kolařík, trenér Luhačovic: _Od 10. minuty jsme byli nuceni soupeře neustále dotahovat. Ve 20. minutě narostlo naše manko dokonce na pětibrankový rozdíl, který se nám podařilo do poločasu stáhnout na hratelné dvě branky. Nástup do druhého poločasu měl soupeř jednoznačně lepší. Naše technické chyby a nedůsledná obrana zapříčinily, že ve 35.minutě vedl soupeř o hrozivých sedm gólů. Po výrazném zlepšení naší obranné a útočné činnosti svítilo ve 48. minutě na ukazateli skóre 25:26 pro hostující celek. Následoval však další útlum našeho týmu a soupeř si až do konce utkání udržoval tří až pěti brankový náskok.

Rozhodujícím faktorem byly naše technické chyby a defenzivní činnost."