,,Od začátku zápasu jsme hráli dobře na puku. Rovněž jsme byli pozorní v obraně. Dařilo se nám i v útoku a ve 12. minutě jsme si po dvou trefách Gazdy a brankách Chludila a Karafiáta vypracovali čtyřbrankový náskok. V koncovce jsme se prosazovali také ve druhém poločase. A když dal v jednadvacáté minutě Daniel Gazda v přesilovce pátý gól, tak soupeř přestal klást odpor. Čisté konto udržel Michal Kořének,“ prozradil spokojený Jiří Suhrada starší, trenér domácího týmu.

Ve druhém duelu Zlín nad brněnským celkem vyhrál 6:5 po samostatných nájezdech.

,,Přestože jsme věděli, že Brňané ve druhém utkání podají lepší výkon a dávali jsme si pozor na jejich útočné akce, tak jsme v 15. minutě prohrávali 0:4 a ve třiadvacáté minutě 1:5. Mužstvo to naštěstí nezabalilo a ve druhé půli se nám podařilo vyrovnat na 5:5. Pátou branku vstřelil v osmatřicáté minutě Bartko. V této pasáži střetnutí nás podržel brankář Huf. V prodloužení jsme hráli přesilovku, ale strhnout výhru na naši stranu se nám v ní nepodařilo. O vítězství a tím i o postup do Final Four se tak postaral až v páté sérii samostatných nájezdů Jiří Karafiát,“ radoval se po zápase s celým svým mužstvem Jiří Suhrada starší.

Poslední zápasy v základní části extraligy ve Východní divizi odehráli zlínští junioři.

Ďáblové na ploše v Přerově postupně zdolali domácí přerovský tým 5:4 po samostatných nájezdech, Uherský Brod 12:1 a Hradec Králové 8:6.

,,S Přerovem se nám na začátku střetnutí nedařilo a ve 12. minutě jsme prohrávali 1:4. Zlepšili jsme se až ve druhém poločase, kdy se nám podařilo vyrovnat na 4:4. O naší výhře pak rozhodl v samostatných nájezdech Filip Šindelek. Duel s Uherským Brodem byl naší jednoznačnou záležitostí. Celek ze Slovácka jsme přehrávali technikou a rychlostí. Ovšem v následující partii s Hradcem Králové jsme znovu nezachytili začátek utkání. V 10. minutě jsme s Východočechy prohrávali 0:5 a v 17. minutě 2:6. Teprve potom jsme začali pořádně bruslit a souboj se čtvrtým mužstvem tabulky jsme ještě zachránili,“ informoval Karel Šindelek, kouč inline hokejových juniorů Zlína.

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE PLAY OFF STILMAT EXTRALIGY 2022:

1. zápas: IHC DEVILS ZLÍN – MISSION ROLLER BRNO 10:0 (4:0, 6:0)

Branky Zlína: Gazda 3, Karafiát 3, Chludil, Tomáš Pavlůsek, Bartko, David Hrazdira.

2. zápas: IHC DEVILS ZLÍN – MISSION ROLLER BRNO 6:5 (1:4, 4:1, - 1:0) po samostatných nájezdech, konečný stav série: 2:0

Branky Zlína: Gazda 2, David Hrazdira, Luža, Bartko, Karafiát.

Devils Zlín: Kořének, Huf – Bartko, Chludil, Gazda, David Hrazdira, Richard Hrazdira ml., Karafiát, Luža, Tomáš Pavlůsek, Jiří Suhrada ml., Vyoral. Trenér: Jiří Suhrada st.. Asistent trenéra: Ivan Tomaštík.

VÝSLEDKY VÝCHODNÍ DIVIZE EXTRALIGY JUNIORŮ (10. – 12. kolo):

NIGHT BIRDS PŘEROV – IHC DEVILS ZLÍN 4:5 (4:2, 0:2, - 0:1) po samostatných nájezdech

Branky Zlína: Chludil 3, Adam Hamrla, Filip Šindelek.

KANCI UHERSKÝ BROD – IHC DEVILS ZLÍN 1:12 (1:6, 0:6)

Branky Zlína: Holba 5, Chludil 3, Adam Hamrla 2, Gerych, Filip Šindelek.

ILHK HRADEC KRÁLOVÉ – DEVILS ZLÍN 6:8 (5:2, 1:6)

Branky Zlína: Chludil 3, Holba 3, Ramert, Filip Šindelek.

Devils Zlín: Synek – Chludil, Gerych, Adam Hamrla, Holba, Ramert, Ševčík, Filip Šindelek. Trenér: Karel Šindelek.

KONEČNÁ TABULKA VÝCHODNÍ DIVIZE EXTRALIGY JUNIORŮ 2022:

1. Devils Zlín 11 0 1 0 0 0 111:35 35

2. Přerov 8 0 0 0 1 3 65:42 25

3. Úhřetice 6 0 0 0 0 6 54:69 18

4. Hradec Králové 4 0 0 0 0 8 65:59 12

5. Uherský Brod 0 0 0 0 0 12 27:117 0