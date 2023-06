Inline hokejisté Zlína do Final Four nepostoupili. Ve čtvrtfinále je vyřadil Přerov. Zlínskému mužstvu tak skončila sezona.

inline hokejisté Devils Zlín | Foto: Adam Tomaštík

V prvním čtvrtfinále inline hokejoví Ďáblové z krajského města s Danielem Hufem v bráně, silný přerovský tým porazili 6:5.

Hosté do zápasu nastoupili i s hokejovými posilami Jakubem Navrátilem a Karlem Pláškem. Domácím z pracovních důvodů chyběl hlavní kouč Jiří Suhrada starší.

,,V utkání jsme ještě v v 27. minutě prohrávali 2:3, o šest minut později jsem však po gólech Tomáš Pavlůska, Gazdy, Karafiáta a další trefě Daniela Gazdy otočili stav na 6:3. Hanáci v závěru střetnutí po brankách Pláška a Indráka už jenom zmírnili svoji porážku. V prvním čtvrtfinále nám nechyběla vůle, ani chuť po vítězství, proto jsme ho zaslouženě vyhráli,“ tvrdí kouč Zlína Ivan Tomaštík.

Ve druhém čtvrtfinále zlínský celek Přerovu podlehl 3:4.

,,Ve druhém duelu se nám do 12. minuty dařilo. V této pasáži střetnutí jsme vedli 2:1. Dobře bruslící hosté ale ve 34. minutě zvrátili skóre na 2:4. Ve zbytku utkání už se nám vyrovnat nepodařilo. Škoda, že jsme za stavu 2:1 neproměnili tři tutové šance, konečný výsledek by možná vypadal jinak. Hosty také podržel gólman Machač,“ hodnotil druhý souboj o postup do Final Four Tomaštík.

O osudu čtvrtfinálové série tak rozhodlo desetiminutové extra prodloužení se zlatým gólem. V něm Hanáci zlínské Ďábly zdolali 1:0.

,,O vítěznou branku se postaral v 5. minutě po naší chybě v defenzívě a po přihrávce od Tomáše Hanáka do samostatného úniku Karel Plášek,“ popsal klíčový moment celé série kouč Zlína Ivan Tomaštík.

Toho vyřazení s Přerovem pochopitelně mrzí.

,,Po celý průběh základní části i ve čtvrtfinálové sérii jsme podávali dobré výkony. Proto se nemáme za co stydět. V sobotu byl však Přerov šťastnějším mužstvem. Škoda, že se ve druhém čtvrtfinále nedařilo zkušeným oporám, kterým trochu docházely síly. Našimi tahouny tak překvapivě byli mladí hráči,“ upozornil Ivan Tomaštík.

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE STILMAT EXTRALIGY 2023:

1. zápas: DEVILS ZLÍN – NIGHT BIRDS PŘEROV 6:5 (2:3)

Branky Zlína: Gazda 2, Šindelek, Brida, Tomáš Pavlůsek, Karafiát.

2. zápas: DEVILS ZLÍN – NIGHT BIRDS PŘEROV 3:4 (2:3)

Branky Zlína: Adam Bachánek, Šindelek, Tomáš Pavlůsek.

Extra prodloužení: DEVILS ZLÍN – NIGHT BIRDS PŘEROV 0:1, konečný stav série: 1:2

Devils Zlín: Huf – Adam Bachánek, Brida, Chludil, Gazda, Richard Hrazdira ml., Karafiát, Luža, Tomáš Pavlůsek, Šindelek, Jiří Suhrada ml., Trenér: Ivan Tomaštík.