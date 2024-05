Ve 4. kole Stilmat inline hokejové extraligy regionální mužstva nebodovala. Oba týmy se utkaly s Přerovem.

Devils Zlín - Přerov 3:6, Uherský Brod - Přerov 4:6. | Foto: Marek Chludil

V sobotu brzy odpoledne Zlín s přerovským celkem prohrál 3:6.

,,Začátek zápasu se nám povedl. V 7. minutě Richard Hrazdira vyrovnal na 1:1. Ve 26. minutě Přerov ale vedl 5:1 a vývoj zbytku utkání si Hanáci pohlídali. My jsme odehráli solidní duel, vypracovali jsme si spoustu šancí, v koncovce jsme však nebyli přesní. Hosté hráli chytře. V klíčových fázích střetnutí drželi puk na svých hokejkách a tím nám nedovolovali dostat se do tempa,“ konstatoval zlínský kouč Marek Chludil.

Nedařilo se ani Uherskému Brodu, který v sobotu večer podlehl Přerovu 4:6.

,,Duel se silným soupeřem jsme chtěli vyhrát a tím potvrdit dobrý začátek sezony. To se nám nepodařilo. Hostům se dařilo v první polovině zápasu. Hanáci v 10. minutě vedli 2:0 a v 17. minutě 4:1. Ve zbytku střetnutí bylo těžké dostat se zpět do utkání. Přerovské mužstvo se za tohoto stavu soustředilo na defenzívu. Z naší strany to ale nebyl špatný zápas. Góly jsme dostávali ze situací 3 na 3 a 2 na 2. Hráči se dostávali do šancí, Přerov měl ale kvalitnější koncovku,“ uvedl po souboji s lídrem tabulky uherskobrodský trenér Dušan Surý.

V tabulce Východní skupiny Stilmat extraligy v inline hokeji je první Přerov, před Rollerem Brno, třetí je Zlín, Uherský Brod klesl na čtvrtou příčku.

Další extraligové duely jsou na programu v sobotu 25. května. Obě regionální družstva budou hrát na domácích plochách. Zlín v CCM aréně vyzve od 11 hodin Roller Brno a od 14 hodin Boskovice. Uherský Brod se na ploše zimního stadionu střetne od 11 hodin s Boskovicemi a od 14 hodin s Rollerem Brno.

SOBOTNÍ VÝSLEDKY EXTRALIGY V INLINE HOKEJI – Skupina východ:

IHC DEVILS ZLÍN – IHC NIGHT BIRDS PŘEROV 3:6 (1:3, 2:3)

Branky Zlína: Lukáš Chludil 2, Richard Hrazdira ml..

Devils Zlín: Michal Kořének – Adam Bachánek, Michal Brida, Lukáš Chludil, David Hrazdira, Richard Hrazdira ml., Tomáš Pavlůsek, Jan Ramert, Filip Šindelek. Trenér: Marek Chludil.

KANCI UHERSKÝ BROD – IHC NIGHT BIRDS PŘEROV 4:6 (2:4)

Branky Uherského Brodu: Gazda 2, Rauš, Jiří Suhrada ml..

Uherský Brod: Antonín Nowak – Radim Budil, Daniel Gazda, Andrej Mrázik, Vlastimil Oharek, David Rauš, Jiří Suhrada ml., Martin Červenka, Jiří Karafiát, Milan Šiller, Denis Trenčan. Trenér: Dušan Surý.