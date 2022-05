Zápas ale začali lépe hosté. Už po sedmi sekundách je poslal do vedení David Pavlůsek. V 15. minutě Zlín po brankách Davida Hrazdiry, Gazdy a Karafiáta otočil stav na 3:1. Ještě v prvním poločase se do sítě Hufa dvakrát trefil Mikulec a do kabin se šlo za nerozhodného stavu 3:3.