,,Přípravu jsme zahájili 23. dubna. První trénink byl seznamovací s plochou a kolečkovými bruslemi. Druhý trénink byl zaměřený na souhru, střelbu, založení útoku a defenzivní činnost. V Brumově jsme také sehráli velmi kvalitní zápas se slovenskou Dubnicí. Ten jsme vyhráli 10:9,“ informoval klubový manažer Ivan Tomaštík.

Ďáblové z krajského města budou v elitní české soutěži nastupovat s téměř totožnou sestavou jako v loňském roce. ,,Odešli pouze Karel Málek a Jan Marek do Uherského Brodu, Tomáš Kojecký do Uherského Hradiště a Jakub Sirota do Kroměříže,“ prozradil Tomaštík, který i bez těchto hráčů má k dispozici kvalitní tým.

,,V něm je oporou každý, kdo chce hrát a kdo touží po výhrách. Věřím, že společně s trenérem Alešem Bachánkem vytvoříme podobné mužstvo jako loni a play off odehrají nejlepší hráči. Kostru týmu tvoří gólmani Huf, Kořének, Stojar, dále pak obránci Šenkeřík, Janeba, Kobylík, Juraj Jurík, Jiří Suhrada mladší a útočníci Petr Holík, David Hrazdira, Goiš, Tomáš Pavlůsek, Valášek, Hlaváč, Pröschl, Klhůfek, Vyoral, Christov a pokud doléčí zranění tak ještě Karafiát a Gago. Mužstvo budeme navíc doplňovat šikovnými juniory ročníku narození 2000,“ uvedl před zahájením extraligy zlínský manažer.

Ten si je vědomý, že jeho kolektiv čeká další náročná sezona. Nejvyšší česká inline hokejová soutěž se totiž letos už počtvrté hraje celorepublikově, tedy nikoliv jako v minulosti na divize. Extraligy se zúčastní 12 mužstev. Každý tým v základní části odehraje 11 utkání. Osm nejlepších celků postoupí do play off. Vítězové čtvrtfinálových sérií si vybojují účast v červnovém Final Four.

,,Naším cílem je samozřejmě postoupit do play off a poté se pokusit probojovat mezi čtyři nejlepší celky v republice. Nechybí nám ani touha po dlouhé době zase zvednou nad hlavu pohár pro mistra republiky. Soutěž ale bude zajímavá a vyrovnaná,“ předpokládá Ivan Tomaštík, který na největšího aspiranta na zisk titulu pasuje obhájce loňské zlaté příčky celek Prague Rats.

,,Umístění na medailových pozicích bych přál Hradci Králové, protože tento mladý kolektiv se každý rok zlepšuje,“ nezapírá sympatie k týmu z východních Čech Tomaštík

Ďáblové z krajského města budou své domácí zápasy hrávat v PSG aréně. Svým příznivcům se letos poprvé představí v sobotu 11. května, kdy od 13 hodin hostí Olomouc a v 17 hodin vyzvou Hradec Králové. V neděli 12. května od 16 hodin Zlín v krajském derby přivítá Uherský Brod.

VÝSLEDKY 1. A 2. KOLA STILMAT EXTRALIGY V INLINE HOKEJI 2019:

PŘEROV – DEVILS ZLÍN 13:4 (2:1, 4:1, 5:1, 2:1)

Branky Zlína: Valášek, Tomáš Pavlůsek, Goiš, David Hrazdira.

NOVÝ JIČÍN – DEVILS ZLÍN 12:6 (3:0, 4:1, 3:2, 2:3)

Branky Zlína: Suhrada 2, David Hrazdira, Kobylík, Christov, Tomáš Pavlůsek.

Devils Zlín: Huf, Kořének – Suhrada, Janeba, Váňa, Kobylík – Goiš, David Hrazdira, Valášek, Tomáš Pavlůsek.