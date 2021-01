,,Pobyt na čerstvém vzduchu je u nás doma každodenní samozřejmostí. Takže momentálně nejvíc sportujeme v lese. Tam jezdíme na kole a běháme v terénu. Také jsme se zapojili do iniciativy Klik za fair play za co nejrychlejší otevření sportovišť pro děti a amatérské sportovce,“ prozradil Vabroušek.

,, Jenom škoda, že jsou zavřené bazény a fítka,“ mírně ale zalitoval.

,,Prázdninové volno na konci roku ve škole ale obvykle využíváme k cestování. Svátky trávíme buď na horách, nebo u moře. Letos je to však jiné. Nejdříve nám zrušili objednaný lyžařský pobyt v rakouském Schladmingu a poté i v Koutech nad Desnou. Vzhledem ke koronavirové situaci jsme proto letos ve vánočním období doma v Malenovicích,“ uvedl dále malenovický Ironman.

Na Štědrý den se tak u Vabroušků dodržovaly vánoční tradice. Dodržoval se půst, zdobil se vánoční stromek, na večeři byl smažený kapr s bramborovým salátem a pak se rozbalovaly dárky.

S tréninkem si v těchto dnech železný muž z předměstí Zlína nedělá starosti.

,,Tréninky mám udržovací. Zaměřuji se hlavně na vytrvalost. Do větších specifických intenzit naskočím, až budou potvrzené termíny důležitých závodů,“ přiznal Petr Vabroušek.

Ten by se měl v první polovině příštího roku postavit na start čtyř ironmanových podniků.

,,Na konci ledna by se měl konat tradiční Israman v Izraeli, na začátek dubna byl přeložený Ironman na Sahaře a na začátek května mám z letošního roku přeložený závod v Austrálii a extrémního Ironmana v Nepálu. Na který z těchto závodů bude možné vycestovat, tak to se dá nyní těžko odhadnout,“ doufá, že se alespoň některé Ironmany do května příštího roku uskuteční Vabroušek.

A s jakými představami vstoupí do roku 2021?

,,Hlavně si celý rok se svou rodinou užít ve zdraví. Vše ostatní je až na druhém místě,“ přeje si reprezentant zlínského klubu Titan Trilife Petr Vabroušek.