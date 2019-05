Světovou šampiónkou se stala Alexandra Tondeur z Belgie, jež se blýskla časem 5:48:01. Stříbrná skončila Judith Corachan Vaquero (5:50:06), třetí místo obsadila Anna Noguera (obě Španělsko, 5:51:33).

,,Plavalo se v řece v patnáct stupňů chladné vodě. Cyklistika s převýšením 1600 metrů se na začátku jela ve větru ve městě. Místy také po panelové cestě. Na její trati byly zpomalovací prahy a spousta zatáček. Později v ní přibyly velké kopce s pěknými výhledy. Závěrečný běh se běžel v parku podél řeky a na okraji Pontavedry,“ letmo představila podmínky a prostředí, v jakých závod probíhal, Helena Kotopulu.

Ironmanka z krajského města byla po úvodní části devatenáctá. Ve vodě dosáhla času 33:56.

,,Plavání v řece se silným proudem bylo neuvěřitelně ledové. Při skoku do vody, kdy na startu bylo jenom devět stupňů, to byl pro tělo velký šok. Navíc jsem se pouze 200 metrů udržela vedoucí skupiny. Ta mi pak lehce uplavala. Ovšem po 700 metrech jsem si uvědomila, že jsem se dostala do proudu řeky a proto jsem se neposunovala dopředu,“ zavzpomínala na úvod závodu Kotopulu.

Ta po doplavání vůbec necítila zápěstí a v mokrém dresu a promrzlá vyrazila na trať cyklistiky rozložené do tří okruhů.

,,Začátek byl seznamovací. Se zmrzlými prsty se mi špatně řadilo. Ve druhém kole už jsem se trochu zahřála a začala jsem mít cit v ruce. Zjistila jsem však, že vůbec nedoplňuji tekutiny. Žaludek mi odmítal cokoliv přijímat. S jídlem to bylo podobné. Přesto jsem se nakonec na kole cítila dobře,“ divila se zlínská triatlonistka, která cyklistiku zvládla v čase 3:35:19.

Závěrečný běh absolvovala v čase 2:15:32. Vybíhala do něho z šestnácté pozice.

,,Na třicetikilometrový běh jsem se těšila. Cítila jsem, že bych v úvodním tempu 4:10 na kilometr mohla postupně stahovat náskok soupeřek přede mnou. Ovšem žaludek až na několik gelů pořád nic nepřijímal. A to se od sedmého kilometru projevilo na mém výkonu. Po patnáctém kilometru jsem z nedostatečného pitného režimu začala mít křeče. Tak jsem nakonec byla ráda, že jsem v tempu 4:32 na kilometr závod dokončila na čtrnácté příčce,“ odechla si triatlonová reprezentanta Česka i klub Titan Trilife Zlín.

,,S umístěním však nejsem spokojená. Příprava na mistrovství světa byla velká dřina. Proto jsem čekala lepší výsledek,“ přiznala Helena Kotopulu.

Den po šampionátu už ale byla v dobré náladě. ,,Únavu jsem vyjela na kole v okolí Pontavedry. Užila jsem si krásné výhledy i následnou procházku podél pobřeží,“ svěřila se Ironmanka z krajského města.

Zlínská triatlonistka ale dlouho odpočívat nebude. Už 20. května odlétá do Lanzarote, kde se v sobotu 25. května na nejsevernějším Kanárském ostrovu postaví na start místního známého Ironmana.

,,Snad v teple zúročím zimní náročné a kvalitní tréninky,“ doufá Helena Kotopulu.