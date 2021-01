Proč jste vánoční svátky pobývala mimo Českou republiku?

Dostala jste pracovní nabídku trénovat triatlonovou skupinu hobíků u moře v Malaze. A protože testy na koronavirus dopadly dobře, tak jsme s rodinou 21. prosince odletěli do Španělska.

Nemrzelo Vás, že jste na Vánoce nebyla doma v Česku?

Zajímavé nabídce nešlo odolat. Nicméně Vánoce s rodinou i s rodiči jsme si v Česku udělali už 19. prosince. To už jsme věděli výsledky testů, které nás pustily do Španělska. Také moji rodiče se nechali otestovat, aby se večeře mohla uskutečnit.

Jak jste pak Štědrý den oslavili ve Španělsku?

Ráno jsme si dali výšlap. Nastoupali jsme sice jenom 1000 metrů, ale i tak to bylo velmi náročné. Večer nám nechyběl vánoční stromeček ani rozdávání dárečků. Na večeři jsme měli grilovaná žebírka s pečeným bramborem.

Loni to byly pro Vaši rodinu netypické Vánoce. Jak je trávíte, když jste doma v Česku?

Doma si každý rok říkáme, že celý Štědrý den proležíme u televize. Proto sváteční večeři chystám den předem. Ležet u televize se nám ale stejně nedaří. Většinou s rodinou vyrazíme na menší túru, abych pořád nemusela myslet na půst. Někdy chodíme na hřbitov a cestou nazpět domů dáváme před dveře přátel a kamarádů drobné dárečky. Večer to bývá klasika. Po večeři rozbalování dárků. Potom sleduji, jakou z nich mívají děti radost. Ve zbývající dva vánoční svátky na Štěpána a na Boži hod se pravidelně navštěvujeme s rodinou.

Co jste na přelomu roku dělala ve Španělsku?

Mojí náplní práce bylo organizovat sportovní program a také dělat masáže a vařit. Bylo to dost ,,vyčerpávající“. Každý den jsme totiž stihli tři aktivity. A to ještě, když ostatní po jídle odpočívali, tak jsem vyrazila na dlouhý běh, nebo kopcovité kolo. To ostatní vynechávali, protože neměli dost natrénováno a kopcovitá cyklistika jim dávala zabrat. Abychom se totiž na kole v okolí Malagy dostali na nějaký horizont a dobrou cestu, tak jsme museli zdolat šestikilometrový kopec. Potom to ale stálo za to. Na kopci byly nádherné výhledy. Trochu mě však mrzí, že jsme se nedostali do hor na výšlapy. Proto si tam budu muset ještě znovu zaletět sama se synem.

Jaký byl španělský Silvestr?

V průběhu dne jsme se věnovali kopcovité cyklistice, zaměřili se na techniku běhu a lehce jsme posilovali. Překvapilo mě však, že byl poslední den v roce ve Španělsku všude klid. Nikde žádné ohňostroje, ani petardy. Bylo to příjemné.

Takže jste se na Pyrenejském poloostrově udržovala v kondici?

Zatím ještě nemám vyhráno nad zánětem v achilovce. Proto u mě všechno probíhalo ve volnějším objemovém tempu. Intenzitu

postupně zařadím až od začátku února. U moře se mi léčba zraněné achilovky zlepšila. I díky tomu, že jsem v Malaze poctivě rehabilitovala. Ve Španělsku jsem se také zdravě stravovala.

Jaké máte další vzpomínky na pobyt v Malaze?

Užili jsme si spoustu sportu, slunce i dobrého jídla. Nejkrásnější bylo, že jsme byli ubytovaní v místě, kde nebyla wifi, ani žádná síť. Takže po večerech jsme si všichni hezky popovídali. Děti to přežily. Jenom škoda, že v moři jsme si zaplavali jenom několikrát. Bylo studené a byl v něm velké vlny.

Jaké máte po návratu domů další tréninkové plány?

Zatím improvizuji. Postupně tréninkům dávám pevný řád. V lednu se zaměřím na objemy a od února už i na intenzitu. Velkou změnu mám u plavání. Domluvila jsem se s trenérem Martinem Buriánkem, u kterého jsem s tréninkem plavání začínala. Až otevřou bazény, tak trenér Buriánem bude klást důraz moji plaveckou techniku. V minulosti musel z pracovních důvodů naše plavecké tréninky ukončit. Letos ale bude příprava ve vodě se mnou pro něho velká výzva. Zatím mi však úplně zakázal plavat kraul. Budeme jenom pořád dokola dělat různá cvičení, aby se to dobře zafixovalo. Velmi se těším na pokrok ve vodě a věřím, že se mi podaří v plavání zlepšit.

S jakými plány jste vstoupila do roku 2021?

V plavání, na kole i v běhu se víc zaměřím na techniku. Poctivě se také budu věnovat zdravotnímu cvičení. Také se chci naučit víc odpočívat. Skloubit přípravu na dlouhý triatlon s prací a rodinou je však hodně náročné. Snad se mi podaří najít si čas i na relax. Když se mi to podaří, tak věřím, že jsem schopná posunout se výkonnostně výš. Také si chci brzy dodělat triatlonovou trenérskou licenci.

Co by mělo být Vaším sportovním vrcholem sezony 2021?

Zatím mám v plánu startovat na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Rothu v Německu. Na tento závod bych chtěla být maximálně připravená. Chci se připravit jako profesionál a proto je mým snem dva až tři týdny před mistrovstvím Evropy trénovat v prostředí ve vysoké nadmořské výšce. Starty v dalších mezinárodních závodech se budou odvíjet podle koronavirové situace. Ráda bych uspěla i v triatlonových závodech v Česku. V nich bych si navíc chtěla v porovnání s minulými lety zlepšit časy.