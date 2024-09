Odvárka v závodě dlouhém 60 kilometrů, rozloženém do tří okruhů, zajel čas 1:50:21. Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou 4 sekund Stanislav Prokeš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou), třetí místo obsadil Martin Kubala (Ostra-Multicraft Čeladná, 1:55:57), další reprezentant FORCE KCK Zlín Petr Fajkus dojel do cíle v čase 1:58:17 na čtvrté pozici.

,,V Mokrolazecké 60 startovaly všechny kategorie společně. Na startu bylo 87 cyklistů,“ informuje Ivo Odvárka.

V Mokrých Lazcích byl brzy po startu na trati kopec.

,,Než jsem se dostal dopředu, byla už ujetá skupina s nejsilnějšími závodníky. V ní byli také moji soupeři Stanislav Prokeš a Martin Kubala. Naštěstí pro mě cyklisté ve vedoucí skupině nastolené vysoké tempo nevydrželi a propadli se do druhé skupiny, ve které jsem byl také já. Navíc moji největší soupeři byli tak unavení, že Martin Kubala odpadl i z naší skupiny a Stanislava Prokeše jsem před cílem přespurtoval,“ popsal dění na trati v okolí Mokrých Lazců Ivo Odvárka.

Toho potěšilo, že při vyhlašování výsledků si na něho vzpomněla hosteska, se kterou se fotil v loňském roce.

,,Byla to pro mě velká čest a tak jsem ji požádal i o vyfocení v letošním roce,“ podělil se ještě o zajímavost v souvislosti s Mokrolazeckou 60 Odvárka.

Na Opavsku závodili ještě další reprezentanti FORCE KCK Zlín. V hlavní kategorii mužů do 29 let byl David Chovanec osmý, v kategorii třicátníků vybojoval Jiří Hradil bronzovou příčku, Roman Kozubík mezi nimi obsadil čtvrté místo, v kategorii čtyřicátníků skončil David Zatloukal třináctý.

Závod se jel na okruhu mezi Mokrými Lazci, Hrabyní, Josefovicemi, Velkou Polomí, Hájem ve Slezsku, znovu Hrabyní, Smolkovem, Lhotou a Mokrými Lazcemi.

Ve Slezském poháru se závodilo i v Grand Prix Formanovi. Rovněž v něm v 64kilometrovém závodě, rozděleném do 4 okruhů, byl Ivo Odvárka úspěšný, když mezi padesátníky dojel v čase 1:35:52 na stříbrné pozici. Milan Sedlář ve stejné společnosti obsadil díky času 1:54:06 osmé místo. Zvítězil Martin Kubala (Ostra-Multicraft Čeladná, 1:35:40), třetí byl Patrik Swaczyna (Kilpi Racing Team – Yogi Racing Ostrava, 1:43:15).

,,V Grand Prix Formanovi se startovalo po kategoriích. My padesátníci jsme startovali se čtyřicátníky a juniory,“ upozornil Ivo Odvárka.

V závodě se od začátku jelo vysoké tempo, o které se starali hlavně čtyřicátníci. Zejména bývalý profesionál Tomáš Bucháček a také Jaroslav Kocurek, Tomáš Čer a Petr Zatloukal.

,,Na trati byl 2kilometrový kopec a v něm vždy odpadávali cyklisté z mojí kategorie padesátníků a velká čelní skupina se postupně zmenšovala. Z padesátníků jsem v čelní skupině zůstal

pouze s Martinem Kubalou. Protože jsem věděl, že je Martin lepší spurtér, zkusil jsem zhruba 4 kilometry před cílem odjet. Kilometr před cílem mě však skupina dojela a pak už jsem byl jenom rád, že jsem se nějak dostal do cíle,“ přiznal Odvárka.

Na Novojičínsku závodili ještě 3 cyklisté FORCE KCK Zlín. V kategorii mužů do 29 let skončil David Chovanec osmý, v kategorii mužů do 39 let byl Roman Kozubík pátý, mezi čtyřicátníky obsadil David Zatloukal patnáctou příčku.

V Grand Prix Formanovi se závodilo na okruhu mezi Starojickou Lhotou, Starým Jičínem, Hůrkou, Jeseníkem nad Odrou, Polouvsí a Starojickou Lhotou.

Slezský pohár pokračuje v sobotu 21. září Časovkou Do vrchu Pusteven. Start je v Trojanovicích, cíl je na Pustevnách.