Dva závody do vrchu s hromadným startem se konaly ve Slezském poháru silničních cyklistů. V obou byli úspěšní reprezentanti FORCE KCK Zlín.

Slezský pohár, závod O cenu Kilpi, závod Bystřice - Loučka, Ivo Odvárka | Foto: se svolením Ivo Odvárky

Ve 14. ročníku 11,3 kilometrového závodu O cenu Kilpi, který měl převýšení 610 metrů, dominovali zlínští padesátníci. Tuto kategorii vyhrál v čase 30:04 Ivo Odvárka, stříbrnou pozici obsadil se ztrátou 35 sekund Roman Kozubík, třetí byl Stanislav Prokeš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou, 30:48)., další cyklista FORCE KCK Zlín Petr Fajkus (34:17) skončil pátý.

,,Naše kategorie padesátníků jela společný závod s juniory, šedesátníky a ženami,“ informuje Ivo Odvárka.

Závod měl zajímavý průběh.

,,Ve stoupání z Trojanovic na Pustevny se na čele vytvořila 6-ti členná skupina. V ní byli tři junioři a tři padesátníci. Z ní se mi zhruba 2 kilometry před cílem podařilo ujet a na první příčce jsem pak dojel až do cíle. Dařilo se také Romanovi Kozubíkovi, který těsně před cílem v souboji o druhou příčku přespurtoval Stanislava Prokeše,“ upozornil na rozhodující momenty Odvárka.

Závod O cenu Kilpi startoval ve Frenštátu pod Radhoštěm, trasa vedla přes Trojanovice a Ráztoku, cíl byl na vrcholu Pusteven.

Na trati byla na 3,5 kilometru rychlostní prémie, kterou mezi padesátníky vyhrál Roman Kozubík.

Druhým závodem do vrchu v letošním ročníku Slezského poháru byl 2. ročník závodu Bystřice – Loučka. Ten měřil 6,5 kilometru a měl převýšení 493 metrů.

Padesátníci v něm tentokrát jeli společně s hlavní kategorií mužů do 29 let, s třicátníky a čtyřicátníky.

,,Ve specifickém závodu, kdy se jelo pořád do kopce, v nájezdu do nejtěžšího stoupání zbylo vpředu 15 cyklistů ze všech zmiňovaných kategorií. Já jsem se snažil rozložit síly, protože na trati byly úseky z více jak 20 % sklonem. Útočit jsem začal ze zadních pozic. Postupně se mi podařilo předjet soupeře z mé kategorie padesátníků Stanislava Prokeše z formace Cyklokramo Suchdol nad Odrou a Mariana Mrózka z týmu TJ TŽ Třinec a nakonec i klubového kolegu Romana Kozubíka. Ale aby to bylo ještě zajímavější, tak jsem zhruba 500 metrů před cílem špatně odbočil. Naštěstí jsem si to brzy uvědomil a rychle se vrátil na správnou cestu. A protože mě soupeři nestačili dojet, tak jsem vítěznou pozici uhájil. Stříbrný byl opět Roman Kozubík, třetí místo vybojoval Marián Mrózek,“ potěšila další výhra v letošním ročníku Slezského poháru Ivo Odvárku.