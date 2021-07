Reprezentanti Zlína v Beskydech vybojovali dvě medailové pozice. V kategorii padesátníků zvítězil Ivo Odvárka a v hlavní kategorii mužů do 29 let obsadil David Chovanec bronzovou příčku.

,,Kategorie A, B a C startovaly společně. V tomto závodu jsme zpočátku byli s Michalem Hradilem aktivní. Michal také na 3,5 kilometru u obecního úřadu v Trojanovicích vyhrál rychlostní prémii. Poté se přejelo na Ráztoku, kde začalo hlavní stoupání po Knížecí cestě na Pustevny. V tomto kopci se mi dařilo a v cíli jsem v hlavní mužské kategorii do 29 let vybojoval třetí místo,“ potěšil Davida Chovance dobrý výsledek.

Ještě úspěšnější byl mezi padesátníky Ivo Odvárka.

,,Já jsem o prvenství v rychlostní prémii neusiloval. Raději jsem šetřil síly na závěr závodu. O rychlostní prémii z našeho týmu spurtoval Tomáš Galuška. Toho ale v Trojanovicích přespurtoval Daniel Moroň. Ve stoupání na Pustevny jsem si pak dobře rozvrhl síly, proto jsem se mohl v cíli mezi padesátníky radovat se zisku zlaté příčky,“ užíval si Odvárka závod v Beskydech.

VÝSLEDKY ZÁVODU DO VRCHU O CENU VENGE 2021:

Muži do 29 let (kategorie A):

1. Petr Swaczyna (CK Feso Petřvald) 28:39.

2. Petr Blaťák (Suchdol nad Odrou) 29:10.

3. David Chovanec (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 30:30.

Muži do 39 let (kategorie B):

1. Ondřej Kobliha (Cyklotrenink.com) 29:17.

6. Martin Kováček (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 31:57.

11. Michal Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 34:37.

Muži do 49 let (kategorie C):

1. Petr Zatloukal (Cykloteam Kolárna) 29:25.

5. Dušan Slavík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 31:23.

16. Kamil Hastík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 34:38.

Muži do 59 let (kategorie D):

1. Ivo Odvárka (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 31:57.

2. Stanislav Prokeš (Prokesteam) 32:00.

3. Květoslav Žilavý (Boke Team Píšť) 33:23.

11. Tomáš Galuška (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 40:05.

Muži do 69 let (kategorie E):

1. Oldřich Míček (Suchdol nad Odrou) 35:35.

4. Jan Nedoma (Štrof Team Kroměříž) 39:40.