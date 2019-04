Na lepší než 11. příčku totiž pomýšlel Miroslav Jakeš.

„Pro nás byla Valašská rally hodně smolná. V první etapě se nám povedl v podstatě jen první Fulnek, na další rychlostce jsem totiž svou chybou udělal na voze defekt. Sice jsme postupně ztrátu po vteřinkách oba dny stahovali, ale na poslední zkoušce přišel další defekt. Tentokrát jsem smolně trefil vytažený kámen v jízdní stopě,“ smutnil po závodě soutěžák ze Vsetínska, jenž se svým vozem Škoda Fabia R5 skončil až na 14. místě.

„Má jízda ale ještě nebyla úplně podle představ. Kluci na špici jeli opravdu hodně rychle a já se musím zamyslet, jak to udělat, abych jim alespoň trochu dokázal sekundovat,“ zamýšlí se 29letý pilot, jenž se příští víkend v rámci přípravy na Šumavu představí na domácím Rallysprintu Kopná.

O dvě příčky výše skončil zlínský Martin Březík, jenž pilotoval stejný vůz.

„Byla to opravdu velmi náročná soutěž, docela jsme si mákli,“ stíral v cíli pot 53letý mazák mezi piloty.

„V sobotu jsme museli měnit spojku a potkaly nás i další drobné technické problémy, ale s výsledkem jsme spokojení. Jen nás mrzí, že je to nakonec na úkor Mirkova druhého defektu. Jinak jsme si soutěž parádně užili a postupně si na vůz i nové pneumatiky začínám zvykat,“ rozdával úsměvy spolumajitel pekárny.

„Loni jsme na stejných tratích jeli s mitsubishi a musím říci, že s er pětkou je to opravdu obrovský rozdíl. Navíc pro mě byla velká novinka oproti původnímu vozu naučit se brzdit levou nohou, což jsem se vlastně učil po celou soutěž. Díky tomu nám auto včera zdechlo v jednom z vracáků. V neděli jsem lehce na polygonu trefil při probrždění nějakou značku a utrhl zadní nárazník. Nakonec se ho naštěstí podařilo dovézt až do cíle vložky, takže mechanici v servisu mohli vše dát do původního stavu,“ oddechl si Březík, který se také chystá za týden na Slušovicko.

Premiéra mezi "velkými kluky"

Víkendová Valašská rally byla pro úřadující mistry třídy 3 Jana Jelínka – Petra Ingra premiérou mezi „velkými kluky“. S novým vozem Škoda Fabia R5 obsadili až 36. místo.

„Šli jsme do závodu s tím, že nové auto potřebujeme pořádně vyzkoušet. V sobotu se to dařilo až do šesté rychlostky, kdy jsem bohužel krátce před cílem udělal v jedné z posledních zatáček defekt na obou kolech na pravé straně, a protože jsme měli ve voze pouze jednu rezervu, museli jsme ze soutěže odstoupit. Nedělní start v rámci Super rally jsme pojali především jako další test nového vozu,“ vysvětlil Jelínek.

„S dosaženými časy jsme v rámci našich aktuálních možností celkem spokojení. Samozřejmě se chceme závod od závodu pokusit zrychlovat. Budeme teď s autem daleko více jezdit, takže se asi objevíme i na některých rallysprintech,“ dodal pilot ze Zlína.