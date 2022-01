Tak cenné výhry medailí v rozmezí pár hodin se v rychlobruslení nerodí běžně. V české juniorské historii Zuzana Kuršová svým majstrštykem navázala po 11 letech na sběr zlata Karolíny Erbanové při juniorském MS ve finském Seinäjoki 2011.

Kuršová, původně dítě z líhně trenéra Marcela Nemčeka na otrokovickém inlajnovém asfaltovém oválu, na sebe na ledu upozornila poprvé v předminulé zimě. Když se překvapivě zmocnila stříbra na světových zimních OH mládeže. I tenkrát na oválu na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici jela nejlíp závod s hromadným startem. Tedy bitvu, do níž si rychlobruslaři natahují na holeně chrániče, a do které se k rychlým nohám hodí i "kalkulačka v hlavě". Proč? Abyste měli snazší přehled o tom, s kým zkusit odjet do úniků za rozhodujícími body na prémiových sportech, a s kým naopak ani za nic. Musíte ukázat výdrž i spurt.

Před Vánocemi 2021 debutovala Kuršová po boku svého vzoru, olympijské vítězky Sáblíkové na zámořských mítincích seniorského Světového poháru. S šéftrenérem Novákem pracovali na růstu formy. V Salt Lake City i Calgary si zlepšovala osobní rekordy, sbírala zkušenosti, posílila sebevědomí. K tomu, aby se už letos nominovala na OH do Pekingu 2022 jí nescházelo mnoho.

Teď tedy zůstane s mladší části české rychlobruslařské reprezentace a trenérem Pavlem Kulmou na stadionu v Innsbrucku. Protože už ve čtvrtek tam začne ISU Juniorský světový šampionát.

Z nedělních výsledků finálového mítinku série ISU Juniorského Světového poháru 22. - 23. 1. 2021 v Innsbrucku, juniorky 1500 m (29 soupeřek): 1. Zuzana KURŠOVÁ (juniorská ktg. A2, CZE) 2:08,05 min., 2. Soo-Min Kang (A1, KOR) 2:09,40 , 3. Alina Dauranova (A1, KAZ) 2:09,57, 4. Chae-Weon Park (A2, KOR) 2:09,61, 5. Mio Takahashi (A1, JPN) 2:09,73 , 6. Amalie Haugland (A1, NOR) 2:09,80., 7. Ayuri Fukuoka (A2, JPN) 2:10,17, 8. Greta Myers (A1, USA) 2:10,50 min.,… 24. Nikol Nepokojová (A2, CZE) 2:17,83 min. - SP na 1500 m - celkově: 1. Alina Dauranova (A1, KAZ) 235 b., 2. Evelien Vijn (NED) 180 b., 3. Jade Groenewoud (NED) 180 b., 4. Chaewon Park (KOR) 180 b., 5. Zuzana Kuršová (A2, CZE) 166 b., 6. Amalie Haugland (NOR) 127 b.,… 42. Nikol Nepokojová (A2, CZE) 1 b.,

Bodovací závod se společným startem, finále (21): 1. Zuzana KURŠOVÁ (A2, CZE) 35 b. ze spurtů (v čase 7:12,130 min.), 2. Chloé Hoogendoorn (A1, NED) 20 b., 3. Chaewon Park (A2, KOR) 10 b., 4. Maira Jasch (jun. B2, GER) 5 b., 5. Fran Vanhoutte (A2, BEL) 4 b., 6. Katia Filippi (A2, ITA) 3 b,… 10. Kateřina Kainová (A2, CZE) 0 b. (7:16,660 min.) - SP celkově: 1. Chaewon Park (A2, KOR) 345 b., 2. Evelien Vijn (NED) 300 b., 3. Ksenija Koržnova (RUS) 255 b., 4. Fran Vanhoutte (A2, BEL) 240 b., 5. Zuzana Kuršová (A2, CZE) 204 b., … 22. Kateřina Kainová (A2, CZE) 42 b., 32. Adéla Petrusová (A1, CZE) 10 b., 37. Nikol Nepokojová (A2, CZE).