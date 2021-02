,,Biatlonový areál v Pokljuce je postavený v nadmořské výšce 1345 metrů. Proto patří mezi nejvýše položená biatlonová střediska. V okolí je hezká příroda a z každé strany areálu se tyčí hory Viševnik, nebo Triglav. Jedná se o turisticky hodně vyhledávanou destinaci. A to v zimě i v létě. V areálu jsou jenom tratě, biatlonová střelnice, hotel a vojenská ubytovna. V ní bydlí vojáci, kteří každý rok pomáhají s přípravou závodů,“ představil prostředí, kde se šampionát uskuteční, Jakub Štvrtecký.

Ten si v Pokljuce zatím zazávodil jenom jednou v kariéře.

,,Proto nedokážu posoudit, jestli mi tamní areál vyhovuje, nebo ne. Ale v roce 2018 jsme zde s Terezou Vinklárkovou na juniorském mistrovství Evropy v singl mixu obsadili čtvrté místo,“ doufá Štvrtecký, že se mu bude Julských Alpách letos také dařit.

Dvaadvacetiletý biatlonista také ví, že tratě v Pokljuce prošly před mistrovstvím světa zásadními úpravami.

,,V kombinaci s nadmořskou výškou budou hodně náročné,“ uvědomuje si český reprezentant z Valašska.

Ten už od minulého týdne ve Slovinsku dolaďoval formu. Do kterých závodů bude nominovaný, ale neví.

,,Do všech, v nichž dostanu důvěru, ale půjdu s představou podat co nejlepší výkon. Důležité bude, abych byl dobře naladěný, odpočinutý a nechyběla mi vůle zabojovat o co nejlepší výsledek,“ chce na šampionátu pochopitelně uspět rodák z Velkých Karlovic.

A jaké výsledky by ho na mistrovství světa potěšily?

,,Pokud v jakémkoliv závodu jednotlivců skončím do 30. místa, tak by to byl dobrý počin,“ přiznal těsně před odjezdem na šampionát do Slovinska Jakub Štvrtecký.

PROGRAM MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU 2021:

Středa 10. února: Závod smíšených štafet (15).

Pátek 12. února: Sprint mužů (14.30).

Sobota 13. února: Sprint žen (14.30).

Neděle 14. února: Stíhací závod mužů (13.15).

Neděle 14. února: Stíhací závod žen (15.30).

Úterý 16. února: Vytrvalostní závod žen 12.05).

Středa 17. února: Vytrvalostní závod mužů (14.30).

Čtvrtek 18. února: Smíšená štafeta dvojic (15.15).

Sobota 20. února: Štafeta žen (11.45),

Sobota 20. února: Štafeta mužů (15).

Neděle 21. února: Závod s hromadným startem žen (12.30).

Neděle 21. února: Závod s hromadným startem mužů: (15.15).