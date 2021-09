,,Nejvíc mě těší, že jsem zvládl poslední položku. Na ní se rozhodlo o mém prvenství. Michal Krčmář na ní netrefil dva terče, já jenom jeden. Do závěrečné fáze závodu jsem tak vyjížděl s mírným třísekundovým náskokem. Ten jsem pak až do cíle dařilo neustále mírně navyšovat,“ radoval se Štvrtecký.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.