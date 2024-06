Na letošní Festivalový čtvrtmaraton bude Jakub Vodárek (všeproakci.cz) rád vzpomínat. V něm vybojoval stříbrnou pozici, když v centru Zlína v závodu dlouhém 10,5 kilometru, dosáhl času 37:16.

Festivalový čtvrtmaraton ve Zlíně 2024, Jakub Vodárek | Foto: se svolením Kateřiny Martykánové.

,,Rozhodnutí, jestli se čtvrtmaratonu zúčastním, bylo jednoduché. Měl jsem zrovna čas a tak jsem neváhal postavit se na start speciálního závodu v našem regionu,“ vysvětluje Vodárek.

Na přípravu a kvalitní tréninky však dostatek času neměl. Jako majitel sportovní a společenské agentury má v současném období hlavní pracovní sezonu. Ve zlínském čtvrmaratonu chtěl ovšem uspět.

,,Do závodu jsem šel s cílem běžet na špici a tam zůstat co nejdéle. To se mi podařilo. Po startu jsem se držel za skvěle běžícím Martinem Borákem. Oba jsme dlouho běželi ve svižném tempu, ze kterého jsem ale musel na 5. kilometru vystoupit. Martin ovšem běžel pořád výborně, já jsem si ve zbytku závodu hlídal pobyt na druhém místě,“ prozradil vytrvalec z Otrokovic.

Trať se mu líbila.

,,Byla špičková. Úžasní byli také diváci. Všechna čest Bobovi Komínovi a jeho týmu, jak dokázali všechno kolem Festivalového půlmaratonu a čtvrtmaratonu zorganizovat. Jako pořadatel velkých akcí vím, kolik za tím bylo úsilí,“ chválí Vodárek.

S výsledným časem ale není spokojený.

,,Běžel jsem 3:30 na kilometr, chtěl jsem však běžet na čas 3:25 na kilometr,“ plánoval nejúspěšnější regionální běžec v letošním červnovém městském čtvtmaratonu ve Zlíně.

,,Druhé místo ale beru. Stát na stupních vítězů byl super zážitek, na který si ve svých 36 letech teprve zvykám. Pravidelně běhám teprve od loňského září, proto očekávám, že mi forma ještě poroste,“ věří 36letý Jakub Vodárek.

Ten po závodě, přestože se konal v neděli, neodpočíval ani neregeneroval.

,,Musel jsem jít pracovat do své agentury,“ svěřil se ještě 36letý otrokovický vytrvalec Vodárek.