V Pokljuce dostal první příležitost ve sprintu. V něm v konkurenci 104 biatlonistů obsadil až osmašedesátou příčku. Závod přitom začal dobře. I ve střelbě vleže se mu dlouho dařilo. Jenže po čtyřech trefách přišla kalibrová chyba. Potom ještě musel po stojce absolvovat další dvě trestná kola. Tři minely na střelnici ho tak odsoudily do pole poražených.

,,Při střelbě vleže to bylo zbytečné zdržení. Také při stojce jsem si dával pozor. Chyby jsem se pak snažil napravit rychlým během. V posledním kole jsem měl šestadvacátý běžecký čas. Ovšem ani to na postup do stíhacího závodu nestačilo,“ konstatoval zklamaný Jakub Štvrtecký.

,,Kdybych měl na každé položce o jednu minelu míň, tak bych byl spokojený,“ přiznal ještě biatlonista z Valašska.

Štvrtecký se neprosadil ani ve vytrvalostním závodu. V něm skončil devětasedmdesátý. Tohoto závodu se zúčastnilo 101 biatlonistů.

,,Znovu jsem podal solidní běžecký výkon. Na trati jsem dosáhl na třicátý nejrychlejší čas. Pět trestných minut na střelnici mi ale pokazilo konečný výsledek,“ mrzelo rodáka z Velkých Karlovic.

Náladu si biatlonista z Valašska nespravil ani v závodu štafet. V něm Česko ve složení Mikuláš Karlík, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Krčmář bralo až 13. místo.