ZLÍN - Úspěšný víkend má za sebou posádka Pospa Rallye Teamu Jan Jelínek - Miroslav Kotěna (na snímku). V okolí Šternberka dokázala v závěrečném podniku sprintrallye s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX vybojovat stříbrnou medaili. Druhé místo je o to cennější, neboť zlínské dvojici pomohlo v konečném pořadí šampionátu obsadit bronzovou příčku skupiny N.

Rychlé vozy táhnou diváky. | Foto: Miroslav Ševčík

Jan Jelínek nejel do Šternberka s nikterak dobrou náladou. Předchozí start v Prachaticích mu už na první erzetě zhatila banální závada elektroniky. „Jeseníky byly posledním podnikem šampionátu, a tak jsme tady chtěli uzavřít sezonu. Na žádné významné vylepšení stávající pozice v tabulce jsme ani moc nemysleli,“ přiznal Jelínek.

Přesto od prvních kilometrů to byla právě posádka zlínského mitsubishi, která dělala ve výsledcích pořádný vítr. Po konci druhé sekce figurovala dokonce na prvním místě ve shodném čase s konkurenty Viktorem Szabó a Vladimírem Tichým.

Do poslední sekce dal Jelínek vše, na vítězství to ale nakonec nestačilo. „Udělali jsme chybu ve výběru pneumatik. Ráno byla media dobrá volba, na druhou sekci jsme jenom přezuli větší kola, ale media nechali. Na poslední sekci jsme už nechtěli gumy měnit, ale to se ukázalo jako rozhodující. Na rychlém osmém měřeném úseku nám gumy úplně odešly a na poslední vložce se už na ně nedalo vůbec spolehnout,“ povzdechnul si jezdec, kterému vítězství uniklo o 3,5 sekundy.

I druhé místo však bylo pěkným zakončením jinak rozpačité sezony a navíc znamenalo i posun na celkovou třetí příčku v pořadí šampionátu skupiny N. „Přes všechnu tu smůlu, která nás letos provázela, jsme ve Šternberku udělali pěknou tečku za sezonou,“ přiznal Jelínek a dodal: „Tento rok už nás žádné závody nečekají, budeme se plně soustředit na zabezpečení příští sezony, ve které bychom chtěli s EVO IX absolvovat kompletní seriál MMČR.“