Zlín - Jan Jelínek už do mezinárodního mistrovství České republiky v tomto kalendářním roce nezasáhne.

Zlínský rallyeový závodník Jan Jelínek. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Před posledním závodem, kterým bude během příštího víkendu Rallye Bohemia, drží desáté místo mezi Čechy. I v případě dobrého výsledku ve středních Čechách by však své postavení žádným zásadním způsobem nevylepšil.

„Rozestupy jsou už příliš veliké a kvůli vylepšení své pozice o jednu nebo o dvě příčky nemá cenu zbytečně zatěžovat rozpočet. Kdyby šlo třeba o první pětku, to bychom se k Bohemce určitě stavěli jinak, takto raději pošetříme finance na příští sezonu,“ uvedl zlínský pilot, jenž má v tuto chvíli na dostřel pouze Daniela Běhálka a Josefa Petáka. Naopak pět bodů za ním se nachází zkušený Karel Trojan. „Věřím, že už desátou příčku udržím. Když to vezmu kolem a dokola, nebyl by to zase až tak špatný výsledek,“ soudí Jelínek.

Tomu se podařilo v letošním mistrovství zaujmout především neuvěřitelnou sérií čtyř sedmých míst. Navíc sedmé místo obsadil i v rallyesprintu na Kopné. Ke své smůle ale nespatřil cíl při domácích závodech v rámci Valašské rally a na Barumce. „Hlavně Barumka mě hodně mrzí. Čtyři rychlostní zkoušky před koncem jsem musel odstoupit kvůli poruše převodovky. V danou chvíli jsme přitom byli čtrnáctí celkově. Kdybychom dojeli, do domácího mistráku bychom si připsali slušnou porci bodů,“ lituje technických problémů 32letý jezdec.

Další smůla jej potkala i v Příbrami, kde z páté pozice spadl kvůli výletu mimo trať v závěru soutěže o dvě příčky níž. I tyto body v celkové klasifikaci citelně chyběly. „Ano. Tyto dva závody rozhodly. Bohemka nás lákala a věřili jsme, že na ní ještě budeme mít o co bojovat. Bohužel to nevyšlo a nebudeme situaci zbytečně hrotit. Nicméně sezona pro nás ještě nekončí,“ uklidnil své fanoušky pilot vozu Mitsubishi Lancer Evo IX.

V kalendáři totiž zbývá rovněž závěrečný díl Českého mistrovství ve sprintrallye. A protože ten se pojede v nedalekém Vsetíně, přehodnotil Jelínek po konzultaci s týmovými partnery svůj program. „Ve Vsetíně se určitě svezeme. Vyjde nás to mnohem levněji a ještě si můžeme v regionu udělat dobrou reklamu. Věřím, že dojedeme minimálně sedmí, což je naše letošní nejčastější umístění. Na závěr sezony bychom jej brali. Bylo by to stylové,“ usmívá se zlínský soutěžák.