ROZHOVOR/ Osmý triumf v řadě, jedenáctý na barumce celkově. Další věty k legendární jízdě velkého šampiona Jana Kopeckého není potřeba dodávat. Další tituly na této trati však možná nepřidá. „Už závodím 20 let, je toho hodně. Máme doma dva malé kluky, chci se jim věnovat. Nějak se ve mně pere, zda bych se vším neměl skončit. Teď jsem spíš nakloněný k tomu, že příští ročník už závodit nebudu,“ přiznává 41letý automobilový závodník.

Jan Kopecký. | Foto: Deník/Jan Karásek

Gratulujeme k rozšíření mimořádné šňůry. Jak byste popsal letošní 52. ročník Barum Czech Rally Zlín?

Barumka byla náročná jako každý rok. Chtěl být poděkovat fanouškům, kteří v těchto úmorných vedrech strávili tři dny. Teď si všichni potřebujeme odpočinout a nabrat síly.

Oficiálně jste zvítězil už pojedenácté, neoficiálně podvanácté. Když se podíváme na pořadí závodníků, o devět vteřin vás předstihl Václav Pech…

Znám to z roku 2004. Pokud dotyčný chce, aby to bylo oficiální, tak musí sednout do toho motoru, Rally2. Je to jednoduché.

Letošní závod nabídl zajímavé zvraty, celkově vedlo hned šest jezdců.

Upřímně začátek závodu byl hodně vyrovnaný, na prvních pěti zkouškách vedlo pět různých závodníků, což je absolutně neuvěřitelné. Když pak Erik (Cais) udělal defekt, tak jsme soupeřili s Maďarem Csomósem. Bylo to těsné.

Miklós Csomós na vás ztratil 14 vteřin. Co říkáte na jeho vzestup?

Miklós jede rychle na všech soutěžích, někdy to trochu přeháněl. Klobouk dolů před ním, v letošním roce měl nepříjemné nehody, loni na Trojáku to samé. Dokáže to vytěsnit z hlavy a jet hodně rychle. Teď to bylo bez chyb. Zaslouženě dojel za námi.

Fanoušci mohli spatřit hodně výletů mimo trať. Musel jste taky něco řešit?

Horké momenty jsme měli na nové RZ Kateřinice. V prvním průjezdu tam hned vyletěl Erik Cais, pak udělal defekt. Sám jsem v prvním výjezdu vyletěl taky, naštěstí ne tak daleko.

Letošní závod se jel v úmorných vedrech. Jak jste se s tím sžil?

Na koupališti by bylo lépe. (smích) Vážně bych však chtěl poděkovat fanouškům, že to vydrželi. Kdyby se to ve voze nedalo vydržet, tak tu nestojím. (úsměv)

Nyní už můžete slavit. Jak si výhru užijete?

Teď nás čeká ještě hodně oficialit, pak už bude poměrně pozdě. Půjdeme se někam najíst, u nás na hotelu vařili do čtyř. (úsměv) Poté půjdeme spát.