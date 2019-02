Zlín – /ROZHOVOR/ Týmová taktika mu nedovolí obhajovat loňské prvenství na Barum Czech Rally Zlín. Úřadujícího evropského šampiona ale zde čeká mnohem zodpovědnější úkol. V roli předjezdce sbírat data pro vývoj nové fabie kategorie R5.

Jan Kopecký | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„Trošku líto mi to přijde, jsem smutný, že nemohu soutěžit v tak nabitém startovním poli," přiznal 32letý pilot, který ale jedním dechem dodal: „Naše priorita pro letošní sezonu je někde jinde, v Asijko-Pacifickém šampionátu. Jsem proto testování vděčný, že zde mohu vůbec být," přiznal trojnásobný vítěz Barum Rally.

Po čtyřech závodech Asijsko-Pacifického šampionátu jste první. Spokojeni?

Ano, ale teď v Malajsii jsme měli smůlu, když jsme kvůli technickým problémům museli odstoupit z prvního místa. Kdyby se to nestalo, asi bychom již byli blízko titulu, tak se šampionát vyrovnal a náš týmový kolega nás stáhl na pár bodů.

Na Barumce pojedete coby předjezdec jako v roce 2008. Vybavujete si toto účinkování?

Moc dobře. Tehdy jsme testovali současnou Fabii S2000 a na Pinduli a Trojáku se nám podařilo prorazit kolo. Naštěstí jsme během půldruhé minuty vždy vše vyřešili. (Úsměv.)

Mohou se tedy fanoušci těšit, že i v roli předjezdce pojedete naplno?

(Smích.) Pojedeme tři minuty před první soutěžní posádkou. Popravdě se budeme snažit jet rychle, v závodním režimu, ale nesmíme způsobit žádnou komplikaci. Zatím vždy vše proběhlo bez problémů. (Úsměv.)

Jaké zatím máte dojmy z nového vozu?

Skvělé! Ale to nestačí, stále potřebujeme k vývoji data a ta zde budeme dál sbírat. Rozhodně ale to je jiné auto, vývoj už šel hodně kupředu – nová fabia R5 a S2000 – to je jako nebe a dudy. (Úsměv.) Podle mě má rozhodně velkou budoucnost a věřím, že bude stejně rychlé a spolehlivé jako její předchůdkyně. Naším cílem je vypiplat vůz do každého detailu, ale protože jsou nároky a pravidla mnohem přísnější než u S2000, ještě nás to bude stát hodně času a energie. Pro mě je to velká výzva.

Kdo vyhraje letošní ročník?

Startovní listina je skvostná, nejlepší v celém seriálu ME, stejně jako neskuteční místní fandové. O prvenství se podle mne popere můj týmový kolega Lappi, jenž své umění už prokázal v Krumlově. Ale bude to mít hodně těžké, velmi rychlí budou i kluci od Peugeotu, nesmíme zapomenout ani na Pecha a Krestu, který je i přes pauzu stále závodníkem světových kvalit.