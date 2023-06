Pořádně si oddechl. Doslova. Úleva z důležitého a hlavně úspěšného vstupu do Golden European League byla evidentní. Jakub Janouch na palubovce svého bývalého zaměstnavatele ze Zlína pomohl českým volejbalistům k vítězství nad Slovenskem v poměru 3:1 na sety. „Postupně jsme se zlepšovali," přitakal zkušený nahrávač.

Jakub Janouch. | Foto: Deník/Radek Štohl

Špatné to nebylo, rozhodně se na to dalo koukat. Leč úvodní dramatický set nakonec mířil na konto hostů.

Domácí ve druhém přišli o náskok čtyř bodů, to však bylo jejich poslední větší zaváhání v zápase. „Nesmyslně jsme zkazili pár servisů," láteřil nad některými neúspěšnými pokusy. „Za stavu 18:17 jsme chápali, jak máme hrát," poukázal na nezbytnou obranu a bloky.

Naplno se ukázalo, jak může být první zápas ošemetný. To se potvrdilo také u mužstva Jiřího Nováka. „Slováci hráli tři přípravné zápasy s Chorvatskem, vyzkoušeli si to. My jsme jen trénovali, první týden jsme ani nebyli kompletní. S výsledkem a třemi body tak můžeme být spokojeni. Stále však máme na čem pracovat," zdvihá prst.

Jak to bývá, tak i současný sraz národního mužstva přináší nové tváře. Nejen kvůli tomu může chvíli trvat, než si to vše naplno sedne. „Já i Luboš Bartůněk jako nahrávači ty kluky známe z předchozích let, díky tomu je to trošičku jednodušší. Vždy ale chceme zkoušet nové věci, něco je jinak než v klubu. Chce to pár dní, možná týdnů, abychom si uvědomili, co v dané situaci dělat," ví dobře, že ani v dalších zápasech to nemusí být zcela dle představ.

Sobotní odpolední duel byl pro Jakuba Janoucha, stejně jako nehrajícího Daniela Čecha, specifický. Oba plejeři v minulosti nastupovali za zdejší extraligovou Fatru. „Jsem hodně rád, že se hraje ve Zlíně. Byl to pro mě i nový impuls, měl jsem o to větší motivaci. Vždy sem rád jezdím, pokaždé jsem zde rád hrál. Mám radost i z dalšího zápasu, který se tady hraje. Ve středu navíc nastoupíme v Ostravě, kde bydlím," poukázal na následující střetnutí mužské volejbalové reprezentace v Golden European League, ve které Češi obhajují prvenství.

Český národní tým měl své dovednosti na palubovce Fatry ukázat už před rokem, tehdejší utkání proti Estonsku se však neuskutečnilo. Soupeř byl pozitivně testován na Covid-19, utkání bylo konzumováno ve prospěch domácích. „Hrál jsem první tři zápasy ve skupině, po dohodě s trenérem jsem už další utkání nehrál, s klukama jsem už tak tady nebyl," vysvětlil osobní absenci.

Svěřenci Jiřího Nováka další zápas Zlaté Evropské ligy absolvují ve středu, od 19 hodin vyzvou Finsko. O tři hodiny dříve v hale Datart nastoupí české reprezentantky. Soupeřem budou Slovenky.