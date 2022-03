Závodu se zúčastnilo 79 mužů.

,,Půlmaraton v Přílukách jsem běžel v rámci tempového tréninku. Také jsem si chtěl otestovat formu před dubnovým bratislavským maratonem,“ přiznal Matěj Beníček.

Do závodu šel z plného tréninku. Přesto jeho vývoj kontroloval. Na přílucké trati si dokonce zaběhl osobní půlmaratonský rekord.

,,Od startu jsme na čele běželi s Tomášem Steinerem a Filipem Bukovjanem. Filip po 5 kilometrech z této skupinky odpadl. Poté jsem až do 17. kilometru zůstal vpředu už jenom s Tomášem Steinerem. Bukovjan ale celou dobu běžel 100 metrů za námi. V průběhu 18. kilometru jsem nastoupil a posunul se na první místo. Na něm jsem pak zůstal až do cíle,“ letmo popsal Beníček vývoj závodu.

Prvenství oslavil klasickým způsobem. ,,Ještě v Přílukách jsem si pochutnal na dobrém obědě. A odpoledne jsem se byl projet na kole. Ve zbytku dne jsem odpočíval,“ prozradil ještě Matěj Beníček.

Žen se na startu sešlo jednadvacet. Prvenství mezi nimi vybojovala v ženském traťovém rekordu Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2Bwinner), která se na předměstí Zlína blýskla časem 1:23:45. Stříbrná v pořadí Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) měla na ni v cíli manko 51 sekund. Třetí skončila Lucia Beláková z Bratislavy (1:25:30). Čtvrtá doběhla v čase 1:29:14 další Slovenka Monika Kusendová z Nového Města nad Váhom, pátá byla Jana Martinů (Karpatský kynologický klub, 1:29:14).

,,V neděli ráno jsem se vzbudila a plán jsem měla hotový. Jela jsem podpořit přítele Filipa Bukovjana do Příluk. Protože jsem v sobotu běžela Rohálovskou desítku, tak jsem neměla v plánu zúčastnit se příluckého půlmaratonu. Filip mě ale nakonec přesvědčil. Hlavně proto, že během závodu nepotřeboval podávat žádné občerstvení,“ vysvětlovala Barbora Macurová svoji účast na startu.

Taktiku neměla připravenou žádnou. Jenom chtěla nechat za sebou všechny soupeřky. Překvapivě se jí běželo dobře.

,,Na trati to příjemně ubíhalo. A to jsem ještě celou dobu myslela na Filipa, jestli se mu podaří zaběhnout čas, který měl v plánu. Nakonec se mu to v osobním půlmaratonském rekordu podařilo,“ potěšilo Macurovou.

Také ona si pochutnala na obědě, který připravili pořadatelé z klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.

,,Mám ráda zdravá a vegetariánská jídla. Polévka Miso a těstoviny s vege omáčkou byly pro mě ta největší odměna,“ užívala si Barbora Macurová pobyt v Přílukách.

Jarní zlínský půlmaraton doprovázelo poměrně příznivé počasí. Bylo slunečno, foukal mírný vítr a teploměr ukazoval 2 stupně.

Závod byl zařazený do seriálu Běhy Zlín 2022. Dalším podnikem z tohoto seriálu bude Josefský běh ve Zlíně. Ten se v okolí Burešova koná v sobotu 19. března.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII JARNÍHO ZLÍNSKÉHO PŮLMARATONU 2022:

Muži do 49 let (61 běžců): Matěj Beníček (KESBUK) 1:12:44

Muži do 59 let (16 běžců): František Dosoudil (Fénix sport) 1:23:46

Muži nad 60 let (2 běžci) Leoš Ernest (Titan Meniskus Lukov) 1:52:12

Ženy do 49 let (17 běžkyň) Barbora Macurová (2Bwinner) 1:23:45

Ženy do 59 let (3 běžkyně) Marie Tomanová (X – Trail Orlová) 2:00:13

Ženy nad 60 let (1 běžkyně) Hana Vidomusová (Zlín) 2:18:08