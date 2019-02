Zlín – Zcela zdrcen byl včerejší zprávou o dopingu českého reprezentanta Jiřího Orsága předseda Zlínského krajského svazu vzpírání Jaroslav Janeba.

Na snímku úspěšný kolektiv Zlína: zleva stojí Marek Skřivánek, Ladislav Hořák, Lukáš Hofbauer a trenér Jaroslav Janeba, zleva dole Josef Stuchlík a Pavel Jančík. | Foto: archiv oddílu

„Dozvěděl jsem se to dnes ráno v posteli a byl jsem z toho na mrtvici. Dvacet minut jsem nebyl schopen nic dělat, ze všeho jsem zlomený," neskrýval včera obrovské zklamání 66letý funkcionář a celoživotní vzpěrač tělem i duší. „Je to rána pro celé české vzpírání, prakticky nás to vrátilo o dvacet let zpět," posteskl si.

Celé dopoledne strávil telefonováním a zjišťováním situace. „Volalo mi mnoho lidí, vyptávali se na dění okolo Jirky, ale mám stejně kusé informace, jako jsou v médiích. Vím jen, že zasedalo svazové vedení, ale v podstatě nikdo neví, jak k dopinku mohlo dojít. Sám si to nedovedu vysvětlit," pokrčil rameny Janeba, jenž právě do včerejšího rána o „čistotě" talentovaného 24letého držitele pěti medailí z ME do té doby nepochyboval.

„Znám jej od žákovských let. Kromě toho, že Jirku odjakživa považuji za největší talent v československé historii, věřil jsem, že je to typ přírodňáka. Znám rodiče i lidi, kteří jej od dětství ve vzpírání vedli, a dokud působil v našem regionu, nikdy nic nebral a doping se jej netýkal. O to více mě to teď bolí," zopakoval zkušený funkcionář a šéf zlínského vzpírání, který se věnuje trénování mládeže téměř čtyřicet let.

„Doping je v mém klubu tabu, vychovávám mládež bez chemie," zdůraznil.

Dobrou zprávou podle Janeby je, že zakázanou látkou nejsou anabolické steroidy. „To by byl náš sport zcela pošpiněn a pošlapán. Co má zprostředkované informace, Jirka se dušuje, že opravdu žádnou zakázanou látku vědomě nevzal," potvrdil Janeba.

Do jeho těla se tak mohla podle něj dostat kdekoliv, na kterémkoliv z mnoha soustředění.

„Teď je na svazu a lidech okolo něj, aby celou situaci rozklíčili a případně viníka potrestali. Každopádně to Jirku před zřejmě tvrdým trestem neochrání. Pravděpodobně bude po světovém šampionátu potrestán dvouletým zákazem činnosti," je realistou Jaroslav Janeba.