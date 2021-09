Jedna z nejtěžších Barumek, přiznal šťastný obhájce Jan Kopecký

Už měl hlavu na špalku, talentovaný Erik Cais ale „měčbol“ neproměnil. Jezdecká chyba fryštáckého pilota osm kilometrů před koncem nakonec pomohla české rallyeové jedničce Janu Kopeckému k šesté výhře na Barum Rally v řadě a deváté celkově. „Sice to vypadá, že mi vítězství spadlo do klína, osobně bych to tak asi nenazval. Je to sport, Erik je ještě mladý kluk. Udělal chybu na poslední vložce. Tohle se stává, musí se z toho poučit,“ vzkazuje zkušený 39letý soutěžák, který navíc zde v předstihu dvou závodů také oslavil titul českého šampiona. Po roční přestávce.

Vítězem 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín se stal Jan Kopecký | Foto: Deník/Jana Vozárová

„Na titul jsem mysleli celou dobu, protože máme zodpovědnost vůči našim partnerům, kterým patří velký dík, že nás podpořili. Tento tým vznikl během pár měsíců téměř z nuly. Díky nim jsme vůbec začali projekt mistrovství republiky. A titul, ne že bychom jim slíbili, ale řekli jsme, že se o něj pokusíme,“ potvrdil Kopecký, který si pro poháry na cílovou rampu Barumky došel se svým prvorozeným synem. Podobně jste ve Zlíně uspěl kvůli chybě soupeře v poslední rychlostní zkoušce v souboji s Lukjaňukem. Vzpomněl jste si na to? Bylo asi v roce 2016. Kluci udělali chybu. Nevím, jestli to je smůla, musí si to rozebrat sami. Já čerpám ze svých zkušeností, snažím se využít ve svůj prospěch. Když jsou tratě technické, tak na ně ještě mám. Když jsou ale rychlé, tam už jsme nyní Erikovi nestačili. Šéf Caisova týmu: Věřím, že tato havárie ho posune dál! Přečíst článek › Jak byl kvůli rozmarům počasí náročný jubilejní ročník? Byla to velice zrádná rallye. Jedna z nejtěžších Barumek, jakou jsem kdy jel. Právě kvůli povětrnostním podmínkám a v neposlední řadě kvůli rozbitým cestám. Ty tady takové nebývaly. Musel jste během víkendu řešit nějakou krizovou situaci? Byly tam nějaké horší momenty, ale krizovku jsme neměli. Jak se vám líbila atmosféra 50. ročníku? Jací byli fanoušci? Byli skvělí, ale jestli jich bylo více či méně úplně posoudit neumím. Snažím se soustředit na svoji jízdu. Zdálo se mi však, že bylo podél tratí hodně lidí. Jubilejní Barumku ovládl Kopecký. Cais v posledním testu havaroval Přečíst článek › Uspěl jste ve Zlíně podeváté. Přijedete si i pro desáté vítězství? Pro mě to bylo nyní již desáté vítězství. Uspěl jsme zde také v roce 2004. Před nejrychlejším Evropanem jsem vyhráli o jedenáct a půl minuty. Jeli jsme stejnou trať, ale naše kategorie nebyla oficiálně vyhlášena. Každopádně mám v plánu se za rok zde opět vrátit a obhájit vítězství. (úsměv) Záležet však bude na stávajících partnerech, jestli mě podpoří a budu moci dál závodit. Chuť mám. Jste již jistý český šampion. Máte v plánu dokončit seriál? Ano, pojedeme ještě oba závody sezony.

