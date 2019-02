Jelínek by rád snížil pomyslný odstup od tuzemské špičky

Zlín – Jan Jelínek jde do další bitvy. Zlínský pilot vletěl do letošního domácího šampionátu nečekaně ve velkém stylu. Průběžně mu patří bronzová pozice v celkovém hodnocení, sám sebe však před nadcházející Rally Hustopeče do role favorita nestaví.

Jan Jelínek | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„Při účasti továrního jezdce Jana Kopeckého je o vítězi v podstatě rozhodnuto. Nevím, co by se muselo stát, aby nevyhrál," připomněl Jelínek největšího favorita celé soutěže. Také další posty na stupních vítězů už mají podle něj v podstatě své majitele. „Venca Pech a Míra Tarabus jsou jasnými adepty na druhé a třetí místo," potvrdil zlínský soutěžák, jenž by se této trojici rád přiblížil co nejvíc. „O Honzovi Kopeckém se nemá cenu bavit, jeho možnostem nemůže nikdo konkurovat. Míru s Vencou bych ovšem chtěl zase o něco stáhnout a pomyslný rozdíl mezi námi a špičkou snížit. Samozřejmě si potřebujeme pohlídat i zadní vrátka. Zezadu bude útočit Roman Odložilík a možná překvapí i někdo další," podíval se Jelínek do startovní listiny. Sám se jede znovu především učit, protože s novým vozem Škoda Fabia S2000 pojede teprve třetí podnik, takže jakákoliv přehnaná očekávání nejsou v jeho případě na místě. „S autem se v podstatě stále seznamujeme. Dosud jsme s ním nejeli ani jednou na suchu, a protože má o víkendu opět pršet, asi se na tom nic nezmění ani tentokrát," konstatoval. Dobrou mysl mu to však nekazí. Mezi jihomoravské vinice se upřímně těší. V minulosti zde absolvoval řadu úspěšných závodů a čtyři roky zpět zde dokonce obsadil třetí místo absolutně. „Na české poměry jde o extrémně rychlý závod, což by nám mohlo sedět. Zajímavé by mohly být i noční úseky. Budeme se snažit co nejdéle držet krok s těmi nejlepšími a uvidíme, co z toho nakonec vzejde," dodal Jelínek.

Autor: Robert Štach