Zlín – Poprvé s titulem pro nejlepšího házenkáře světa za rok 2010 se ve středu od 17 hodin představí zlínskému publiku Filip Jícha (na snímku). Tahoun české reprezentace se společně s kolegy pokusí udělat důležitý krok k postupu na ME v roce 2012 v Srbsku.

Český reprezentant Filip Jícha byl zvolen nejlepším házenkářem světa za rok 2010. V anketě expertů, novinářů a fanoušků, jejíž výsledky byly ve čtvrtek vyhlášeny před zahájením mistrovství světa ve Švédsku, dostal 31 procent hlasů. | Foto: ČTK

Pokud svěřenci trenéra Martina Liptáka ve třetím duelu porazí největšího favorita skupiny Norsko, udělají důležitý krok k postupu. Uspět ale budou chtít také v sobotní odvetě na půdě soupeře. „Především ve středu musíme využít výhodu domácího prostředí. Zlínské publikum budeme potřebovat,“ potvrdil Jícha.

Urostlá spojka se společně s parťákem v kádru německého šampiona THW Kiel Danem Kubešem vydala na cestu do Zlína v neděli večer, kdy předtím ještě čtyřmi trefami pomohla svému celku k vítězství v posledním zápase základní skupiny Ligy mistrů v polských Kielcích (36:27). „Manažer reprezentace Libor Adámek nás večer vyzvedl a autem jsme zde dorazili až ve tři hodiny ráno. Třebaže to nebyla zrovna pohodlná cesta, byla asi nejlepším řešením v dané situaci,“ přikyvuje 28letý kanonýr. „V pondělí jsem se proto věnoval hlavně regeneraci, od úterý ale již budu trénovat naplno.“

Přijel jste asi v dobré náladě. V Polsku jste potvrdili postup jasnou výhrou, také v bundeslize to Kielu šlape.

Stoprocentně. Posledních pět týdnů sportovního života a formy mělo stoupající tendenci. Už před nedělním zápasem v Kielcích jsme měli jistotu prvenství ve skupině Ligy mistrů, proto bylo příjemné sehrát zápas bez jakéhokoliv tlaku.

Jak jsou Norové těžký soupeř?

Velice. Trochu mě překvapují jejich výsledky, které neodpovídají výkonnostní úrovni jejich házenkářů. Podle mne by měli pravidelně bojovat o semifinále kteréhokoliv šampionátu. Špičkoví jsou Børge Lund, oba pivoti, ale také jejich brankář a křídla jsou velice technicky vyspělí. Ve středu to uvidíme, rozhodně nás nečeká nic snadného. Musíme proto doufat, že denní forma bude právě ve středu gradovat, abychom měli šanci s Nory hrát vyrovnanou partii. Lámat se zápas bude v koncovce.

Už ses hecoval s bývalým spoluhráčem Børge Lundem?

Já jsem si s ním zatím nevolal, ale když jsme se před třemi týdny naposledy viděli, tak jsme se o tomto blížícím se vzájemném duelu reprezentací bavili. Vím, že při cestě zde si Dan Kubeš psal se svým bývalým spoluhráčem Bjarte Myrholem. Pro mě to bude utkání jako každé jiné, přičemž jsem si vědom kvality, která bude proti nám stát.

Před rokem jste v přípravě ale Norsko porazili (33:28). Může to hrát roli?

Vůbec to neberu jako měřítko. Norové totiž byli v náročné přípravě na ME. Já sice toto utkání mám v hlavě, ale nechci se k tomu vracet, neboť teď nás čekají úplně jiné zápasy.

Čekáte, že na vás soupeř vyrukuje s osobní obranou?

Záleží, v jakém složení přijedou. Severské týmy velice často praktikují zataženou obranu bez ohledu na protivníka. Pamatuji si ale, že na mě naposledy obranu vytáhli. Nevím, jestli na mě vyrukují zrovna s osobkou, každopádně by pro nás bylo lepší, kdyby nikoliv, alespoň v úvodu.

Norové hráli na nedávném MS, kdežto vy jste měli dlouhou pauzu. Nemůže to být pro český tým nevýhoda?

Co se týče zápasového vytížení a sehrání rozhodně, na druhou stranu jsme před šampoionátem měli společné pětidenní soustředění. Ukáže až čas, zda deváté místo z MS třeba soupeři spíše neuškodí. Myslím, že je zbytečné nyní o tom spekulovat. Pokud se budeme soustředit hlavně na sebe, tak věřím, že dokážeme zopakovat poslední výborné výkony.

Ve Zlíně na vás opět čeká vyprodané hlediště. Bude to výhoda?

Na to sázíme! Už v zápase s Řeckem nám hodně pomohli a vytvořili kulisu, o kterou se za každého stavu můžeme opřít. Fanoušci budou pro nás extrémně důležitým článkem v cestě za vítězstvím!

Naposledy vás po zápase diváci prahnoucí po vašem autogramu téměř nepustili z palubovky. Očekáváte podobný zájem?

To k tomu patří a je to velmi příjemné. Zatímco před zápasem se soustředím hlavně na něj a jsem v tomto směru chladnější, po utkání, pokud jsem schopen, rád vyhovím fanouškům, především dětem, kteří nás přišli podpořit.

Po delší době jste téměř týden v Česku. Přijedou za vámi kamarádi a rodina?

Rodiče měli v plánu přijet, ale nakonec z toho sešlo. Kamarádi určitě dorazí, ale nejvíce jich mám zde po boku. Srazy jsou pro mě příjemnou změnou, která mě dostane z každodenního shonu v Kielu. Především touha dosáhnout s nimi nějakého výsledku, to je to, co mi dobíjí baterky. Doufám, že ve středu na vytoužené dva body dosáhneme.