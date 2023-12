Jiří Petr (Salomon) vyhrál 34. ročník Štěpánského běhu ve Zlíně. Vytrvalec z Kovalovic u Brna v Přílukách, na trati rozdělené do tří okruhů, doběhl na prvním místě do cíle v čase 32:36.

Štěpánský běh ve Zlíně, Jiří Petr, Eva Kučerová | Foto: František Raška

Druhou pozici obsadil Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK), který byl pomalejší o 5 sekund, bronzovou příčku vybojoval další malenovický atlet Filip Vabroušek (Sykora running, 33:09), čtvrtý byl díky času 33:18 Andrej Višněvský ze Zlína, pátý skončil Pavel Hradil (Titan Trilife Zlín, 34:52).

V závodu žen zvítězila Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín, 40:46), před Kateřinou Pospíšilovou (Hostýn trail, 42:36), bronz brala za čas 44:14 Markéta Laciková (TJ Slezan Frýdek-Místek), čtvrté místo obsadila Ludmila Pompová (Canicross Zlín, 46:21), pátou příčku vybojovala Petra Macková (STG Zlín, 46:23).

V PŘÍLUKÁCH SI ZAZÁVODILO 175 BĚŽCŮ A BĚŽKYŇ

Tradičního vánočního silničního 10kilometrového běžeckého závodu se v Přílukách zúčastnilo 93 mužů a 35 žen.

Letos ho doprovázelo příznivé počasí. Teploměr ukazoval kolem 12 °C. Chvílemi svítilo slunce. Pocitovou teplotu ale snižoval studený vítr.

,,Kromě toho si na 3,3kilometrové trati zazávodilo dalších 32 běžců a 13 běžkyň. Takže to byl náš další početně obsazený závod,“ potěšil zájem jednoho z pořadatelů ze spolku Běhy Zlín Jiřího Prokopa.

JIŘÍ PETR SPOJIL ÚČAST V ZÁVODĚ S NÁVŠTĚVOU RODIČŮ

,,Štěpánský běh v Přílukách jsem spojil s vánoční návštěvou rodičů na Kudlově,“ vysvětluje Jiří Petr.

Cíleně se však na něho nepřipravoval. ,,V současném období se zaměřuji na vytrvalostní tréninky. Běhám spíše objemy a přílucký závod jsem bral jako kvalitní trénink,“ přiznal vytrvalec z Brněnska, který v týdnu před vánočními svátky v okolí Kovalovic naběhal 130 kilometrů.

Vývoj závodu měl pod kontrolou. ,,V prvním okruhu jsem běžel ve vedoucí čtyřčlenné skupině. V průběhu 5. kilometru jsem zrychlil a na čele už jsme zůstali pouze s Matějem Beníčkem. Na první místo jsem se probojoval 1,5 kilometru před cílem,“ upozornil na rozhodující momenty Petr.

Na trati v okolí fotbalového hřiště v Přílukách se mu dařilo držet konstantní tempo.

,,S časem pod 33 minut jsem spokojený, zejména když v každém okruhu byly dvě otočky, které tempo zpomalovaly. Navíc polovina závodu se běžela v protivětru,“ uvedl v cíli 44letý Jiří Petr.

EVU KUČEROVOU POTĚŠIL VÝSLEDNÝ ČAS

Pro Evu Kučerovou je zlínský Štěpánský běh vždy výzvou, aby se v průběhu svátků dva dny před závodem nepřejídala vánočních dobrot.

,,Letos se mi to nepodařilo, protože v pondělí večer před závodem jsem dojídala rybu s bramborovým salátem. Proto jsem po celý průběh Štěpánského běhu bojovala s žaludkem. K výkonu mi nepřidala ani skutečnost, že se běželo v nezvykle teplém počasí,“ přiznala Kučerová.

,,Ve druhé polovině každého okruhu místy foukal silný vítr. Já jsem v prvním okruhu běžela ve větší skupině, takže jsem se mohla za ně schovat a trochu pošetřit síly. Ve zbývajících okruzích už jsem běžela sama a to mě naopak síly ubíralo. Nicméně do čela mezi ženami jsem se probojovala hned po startu a na první pozici jsem doběhla až do cíle,“ prozradila vytrvalkyně z Lukova.

,,Ovšem letos se mezi ženami sešla v Přílukách výrazně menší konkurence, než v minulých ročnících,“ uznala 39letá Eva Kučerová.

V cíli však byla nakonec velmi spokojená.

,,Potěšil mě výsledný čas. V porovnání s minulým rokem jsem se ve Štěpánském běhu na přílucké trati zlepšila o 1 minutu a 32 sekund. Navíc jsem v úterý zaběhla druhou nejrychlejší desítku v kariéře. A to bych chtěla v nedělním Silvestrovském běhu zaběhnout ještě lepší čas,“ plánuje Kučerová.

NA KRATŠÍ TRATI ZVÍTĚZILI JONÁŠ JURÁŇ A AMÁLIE KOMÍNOVÁ

V Přílukách se konal také 3,3 kilometru dlouhý závod. Mezi muži ho ovládl časem 11:47 Jonáš Juráň (AK Holešov), mezi ženami se ze zisku zlaté příčky radovala Amálie Komínová z Fryštáku (Titan Trilife Zlín), jež zaběhla čas 13:45.

V NEDĚLI SE VE ZLÍNĚ KONÁ SILVESTROVSKÝ BĚH

Štěpánský běh v Přílukách pořádal spolek Běhy Zlín. Dalším závodem bude už tuto neděli 31. prosince Silvestrovský běh ve Zlíně, který na Vršavě startuje v 11 hodin. Veškeré informace včetně přihlášky jsou na webu www.behyzlin.cz.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 10 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU VE ŠTĚPÁNSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2023:

Muži do 39 let: Matěj Beníček (KESBUK) 32:41

Muži do 49 let: Jiří Petr (Salomon) 32:36

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 36:46

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Sykora running) 44:12

Junioři: Ondřej Hubáček (KESBUK) 38:18

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) 40:46

Ženy do 49 let: Marcela Sklenářová (Mattoni FreeRun Zlín) 50:04

Ženy nad 50 let: Petra Macková (STG Zlín) 46:23

Juniorky: Sofie Lysáčková (SDH Hostětín) 49:32

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V 3,3 KILOMETRU DLOUHÉM ZÁVODU VE ŠTĚPÁNSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2023:

Muži: Jakub Gregůrek (Titan Trilife Zlín) 12:56

Junioři: Jonáš Juráň (AK Holešov) 11:47

Ženy: Petra Balíčková 16:28

Juniorky: Amálie Komínová (Titan Trilife Zlín) 13:45