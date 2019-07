V Barceloně národní tým reprezentovali gólman Dominik Šarman a útočníci Jiří Suhrada mladší, Richard Hrazdira mladší a Dominik Luža. Česko na historicky 13. světovém šampionátu triumfovalo už poosmé. Na stupně vítězů se náš tým koučovaný Pavlem Würtherlem vrátil po dvou letech. Naši junioři v minulých letech ještě získali jednu stříbrnou medaili a jednou skončili bronzoví. Proto jsou historicky nejúspěšnější zemí v celkovém počtu medailí.

Světové mistrovství si pořádně užíval nejproduktivnější český hráč ve Španělsku osmnáctiletý Jiří Suhrada mladší.

Česko chtělo mistrovství světa vyhrát. Co dovedlo náš tým k zisku zlatých medailí?

Těší mě, že se nám podařilo přerušit dvouletou pauze bez pořádného úspěchu. V Barceloně jsme měli skvělé mužstvo a výbornou partu. V sestavě nevyčnívala žádná výrazná individualita. Ve všech zápasech jsme se spoléhali na týmový výkon.

Základní skupinou jste prošli poměrně hladce. Porazili jste Německo 13:0, Austrálii 11:1 a Kanadu 4:3. Jak jste se na šampionátu rozehrávali?

Proti Němcům jsme si chvíli zvykali na plochu a prostředí okolo. Do zápasu jsme se pořádně dostali až od dvacáté minuty. S Austrálií jsme byli od začátku lepším celkem. Soupeř ale bojoval až do konce. S Kanadou to byla velká prověrka před vyřazovacími souboji. Vývoj duelu jsme sice kontrolovali, Kanaďané ale dokázali trestat naše chyby.

Ve čtvrtfinále náš národní tým čekala nepříjemná Francie. Co rozhodlo o výhře 3:1?

Museli jsme být trpěliví, protože Francouzi urputně bránili. První branky jsme se dočkali až v patnácté minutě, kdy se do sítě Lefebvera trefil Svozil. O dvě minuty později to bylo po pohotové ráně Jakuba Altrichtera 2:0. Kolektiv ze země Galského kohouta ale ve 30. minutě Melvinem snížil na 2:1. Náš postup tak musel potvrdit až dvaadvacet sekund před koncem utkání Luža.

V semifinále jste se znovu utkali s Kanadou a rozstříleli jste ji 7:1. Jakou hrou jste zvučného protivníka překonávali?

Úvodních deset minut obě mužstva sázela na defenzívu. Mezi desátou a jedenáctou minutou jsme však vstřelili během osmaosmdesáti sekund tři branky. Kanada potom otevřela obranu a my jsme po rychlých akcích přidávali další góly.

Ve finále česká reprezentace udolala USA 5:2. Předpokládám, že partie o zlato byla těžkou prací?

Hodně nám pomohlo, že nás už po jednašedesáti sekundách poslal do vedení po spolupráci s Lužou Petr Hašek. Američané potom dlouho hráli opatrně. Ve druhé půli jsme však dobře bruslili a vytvářeli si šance. Ty jsme také proměňovali.

S kým jste v Barceloně nastupoval v jedné lajně?

V obraně byli Kladeňáci Štěpán Turek a Petr Hašek. V útoku jsem hrál se zlínským spoluhráčem Dominikem Lužou. Se všemi jsme si sedli a předváděli jsme kombinační inline hokej.

Jaká byla atmosféra okolo šampionátu v Katalánsku?

Zápasy se hrály ve dvou halách u moře. O mistrovství světa byl zájem. Na utkání chodila spousta diváků.

Jak jste titul mistrů světa oslavili?

Žádné bujaré oslavy se nekonaly. Po finále jsme byli dost unavení. Proto jsme si dali lehkou společnou večeři a kolem půlnoci jsme šli spát. Brzy dopoledne jsme totiž odlétali domů do Česka.

Jan budeš trávit zbytek prázdnin?

Nikam se nechystám. Cestování s hokejem a inline hokejem mám za celý rok dost. Budu doma ve Zlíně s rodiči a kamarády.