„S výsledky ani umístěním úplně spokojení nejsme, pamatujeme i lepší roky, ale vzhledem k tomu, jak to u nás funguje, tak to ani lépe dopadnout nemohlo,“ ví jeden z trenérů Jiskry a předseda oddílu Zbyšek Cileček.

Celek ze Zlínska doplatil především na absence klíčových hráček při venkovních zápasech. „Výkonnost družstva tím hodně utrpěla. Hlavně na podzim to bylo velmi markantní,“ uvedl Cileček.

Tomu se však společně s hlavním koučem Petrem Habrovanským na jaře podařilo zkonsolidovat tým a díky posilám Jiskru ve druhé nejvyšší soutěži bez problémů zachránit. „I když nakonec stejně nikdo nesestupuje,“ připomíná známý fakt Cileček.

Otrokovickým trenérům se podařilo začlenit do družstva i nadějné dorostenky, které tak v ženské soutěži po boku starších hráček sbíraly cenné zkušenosti.

Tým by měl ve stejném složení pokračovat i v příští sezoně. V Otrokovicích zůstává Alžběta Klimešová, která v Jiskře hostovala z Veselí nad Moravou, házenou chce dál hrát i legendární Tóthová.

Otazník visí pouze nad kanonýrkou a klíčovou hráčkou Julií Dolečkovou, která zvažuje konec kariéry.

Vedení Jiskry by svoje ženské družstvo v příštím soutěžním ročníku rádo vidělo v horní polovině tabulky. „Loni se nám zadařilo a skončili jsme třetí. Poslední sezona nám sice úplně nevyšla, ale chceme bojovat o nejvyšší příčky, i když postupové ambice nemáme,“ říká Cileček.

V Otrokovicích chtějí házenkářkám nabídnout slušné podmínky a solidní soutěž. „Zkusíme hráčky ještě lépe připravit. Příští rok by to mohlo fungovat,“ věří trenér Jiskry.

V příští sezoně by v první ženské lize mělo bojovat pouze deset týmů. Do soutěže se vrací DHC Plzeň, naopak Hodonín šel po roce výš a Velké Meziříčí tým odhlásilo. Pokračovat zřejmě nebudou ani poslední vítězky z pražských Kobylis.

„Je to podobná situace jako u nás před pěti lety. I my jsem mohl jít do interligy, ale postup ztroskotal na finančních prostředcích. Nikdo nemůže počítat s tím, že sežene partnera, který by to zafinancoval. Házená v Česku nepatří mezi lukrativní sporty a zajistit l,5 milionu korun navíc je neřešitelný problém,“ ví nejen Cileček.

I tak je první ligy náročná hlavně na cestování.

„Možná by bylo lepší, kdyby české a moravské týmy hrály zvlášť a po základní části by bylo třeba play-off, kam by postoupily nejlepší čtyři týmy. Možná by to zajímavější a finančně méně náročné,“ přemítá. Vzhledem k nízkému počtu týmů je však tento systém nejspíš neprůchozí.