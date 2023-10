Běžkyni Jitce Špičákové se povedl další závod. Reprezentantka zlínského týmu AD Sport vybojovala v 11. ročníku OlfinCar Hradeckém půlmaratonu čtvrté místo. Na východě Čech dosáhla v závodu dlouhém v 21,1 kilometru, času 1:22:05. Zvítězila Markéta Vechetová (SK Meteor Brno, 1:17:35), před Anetou Císařovou (VyKing/Run4Fun, 1:21:27), bronzovou pozici obsadila díky času 1:21:30 Barbora Vahalíková (Atletika Nový Jičín).

půlmaraton v Hradci Králové, Jitka Špičáková | Foto: se svolením Jitky Špičákové

,,Na hradecký půlmaraton jsem doma dostala ,,propustku“ a tak jsem jela na celodenní výlet na východ Čech sama, bez manžela i bez dětí. Měla jsem tak spoustu času na procházku po Hradci Králové i na přípravu na závod, což u mě nebývá běžné. Často se téměř nestíhám ani rozklusat. Tentokrát jsem měla už před závodem nachozeno 10 kilometrů,“ prozradila Špičáková.

Půlmaraton měl skvělou předzávodní atmosféru.

,,Fantastická byla bubenická show,“ upozornila běžkyně z Hané v barvách zlínského AD Sportu.

Ta před startem při pohledu na startovní listinu věděla, že do cíle doběhne nejlépe na třetím místě.

,,Závod jsem v obrovské konkurenci začala odvážně. A podle mezičasů jsem dokonce útočila i na osobní půlmaratonský rekord 1:21:56, který jsem si zaběhla 12. září v Žilině. Toto tempo jsem udržela až do 19. kilometru. V tomto úseku se mi ale vzdálila třetí žena v průběžném pořadí Aneta Císařová. Já jsem na její nástup včas nezareagovala a její náskok už jsem nedokázala stáhnout. Navíc jsem polevila v tempu a do cíle jsem tak v absolutním pořadí mezi ženami doběhla na čtvrté příčce, v ženské kategorii 30 – 39 let jsem byla třetí. Aneta Císařová v závěru závodu ještě předběhla Barboru Vahalíkovou a v Hradeckém půlmaratonu skončila na stříbrné pozici,“ informuje Jitka Špičáková.

,,Největší soupeřky Markéta Vechetová, Aneta Císařová a Barbora Vahalíková běžely fantasticky. Já jsem ale mohla zabojovat o lepší výsledný čas,“ mrzí Špičákovou.

Půlmaraton v Hradci Králové startoval u Malšovického stadionu. Rychlá trať vedla v okolí nové královéhradecké Arény a po cestách v okolních lesích.