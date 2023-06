Reprezentant OOB TJ Slovan Luhačovice Jonáš Hubáček obsadil na mistrovství republiky v orientačním běhu na klasické trati třetí místo.

mistrovství republiky v orientačním běhu na klasické trati 2023, Jonáš Hubáček | Foto: Jonáš Hubáček

V Neslovicích na Brněnsku v závodu dlouhém 15,2 kilometru (převýšení 840 metrů, 22 kontrol) dosáhl času 99:39. Titul získal Tomáš Křivda (K. O. B. Choceň), který byl o 6 minut a 33 sekund rychlejší, druhý byl Miloš Nykodým (SK Brno Žabovřesky, 97:14).

Dařilo se i dalším luhačovickým orientačním běžcům. Vojtěch Sýkora (103:44) skončil šestý, Adam Chloupek vybojoval v čase 109:50 patnáctou příčku.

Hubáček na vrchol jarní části sezony vyladil formu.

,,Věděl jsem, že pokud v klasice v Neslovicích podám svůj standardní výkon, tak by to mělo stačit na zisk bronzové medaile. Pokud by se mi mimořádně dařilo, tak bych mohl skončit na stříbrné pozici,“ věřil si před startem závodu Jonáš Hubáček.

Ten rozhodující volby na celé trati dokázal skvěle rozklíčovat.

,,Nicméně zejména na začátku nebyla plynulost závodu taková, jak jsem si představoval. Hodně jsem se zdržel na pasece s vysokými ostružinami. Ve druhé třetině závodu mě doběhl vítězný Tomáš Křivda, ale v porovnání s loňským rokem se šampionátem na Českolipsku jsem si na Brněnsku šel svůj závod. Na dlouhém postupu jsem zvolil jinou variantu a tradičně výborně běžícího Křivdu už jsem neviděl a do cíle jsem si osamoceně doběhl pro bronzovou medaili,“ radoval se Hubáček.

V Neslovicích myslela na dobrý výsledek také další luhačovická reprezentantka Vendula Horčičková. Ta si však v kvalifikaci zranila koleno, proto do finálového závodu nenastoupila. Nechtěla riskovat větší problémy před červencovým mistrovstvím světa v lesních disciplínách ve Švýcarsku.

Na mistrovství světa do Švýcarska byl nominován také Jonáš Hubáček.

Letošní český šampionát na klasické trati přádali společně klub Beta Ursus Rosice a oddíl orientačního běhu SK Brno Žabovřesky. Centrem závodu byla velká louka u obce Neslovice. Běželo se v terénu s několika hlubokými údolími a prudkými svahy, které se svažovaly do Boskovické brázdy, nebo k toku říčky Bobrava. Terén byl pokryt smíšenými lesy, na řadě míst byl nepříjemný podrost. Mapy připravil hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek.

O šampionát byl velký zájem, na startu bylo ve všech věkových kategoriích 600 orientačních běžců.