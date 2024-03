/FOTOGALERIE/ Krosový závod 37. ročníku Josefského běhu mužů ve Zlíně vyhrál Pavel Cimbálník (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm). Vytrvalec ze Zašové se prezentoval na 10 kilometrové trati, rozložené do dvou kopcovitých okruhů mezi Burešovem, Štákovými pasekami a kopcem nad Příluky a zpět, časem 35:26. Stříbrnou pozici obsadil domácí zlínský krosař Andrej Višněvský (Fyzio Step).

Josefský běh ve Zlíně ovládli vytrvalec z Valašska Pavel Cimbálník a Ironmanka Helena Kotopulu. | Foto: František Raška a Zbyněk Raška

Ten byl v cíli pomalejší o 43 sekund. Třetí byl Jakub Vodárek (Vseproakci.cz, 38:16), čtvrtý skončil obhájce prvenství z loňského roku Filip Vabroušek (Sykora running, 38:25), pátou příčku bral za čas 38:34 Přemysl Žaludek (SP Malenovice).

Pro Pavla Cimbálníka to byla premiérová účast v závodě ze seriálu Běhy Zlín. ,,Josefský běh byl pro mě nová výzva. Chtěl jsem zkusit něco jiného a v kvalitní konkurenci si zazávodit s novými soupeři,“ přiznal rodák ze Zářičí na Kroměřížsku.

Cimbálník od startu o první příčku bojoval s Andrejem Višněvským. ,,V průběhu celého závodu se mi dařilo držet svoje tempo. Dlouho jsme se na čele střídali s Andrejem. V kopcích byl silnější Višněvský, já jsem byl lepší v sebězích. V závěru na 7. kilometru Andrej běžel na první příčce, ale já jsem na jeho nástup zareagoval a v průběhu 9. kilometru, zhruba 1500 metrů před cílem, jsem se probojoval na první místo a už jsem na něm zůstal,“ upozornil na rozhodující momenty vytrvalec z Valašska Cimbálník.

Trasa v okolí Burešova se mu líbila. ,,Byla těžká, ale vyhovovalo mi, že se do cíle běželo z kopce,“ přiznal Cimbálník. Ten po závodě relaxoval při návštěvě mamky Olgy v Záříčí a na Hané také pří projížďce na kole se svými dcerami Nikolou a Sabinou. Nyní si dá Pavel Cimbálník od závodění krátkou pauzu. Další start plánuje 13. dubna buď ve Zlínské lesní hodinovce, nebo ve Veřovské desítce.

IRONMANKA KOTOPULU SE NA JOSEFSKÝ BĚH TĚŠILA

Mezi ženami v hlavním závodě zvítězila Ironmanka Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín), jež se blýskla časem 43:13. Druhé místo vybojovala se ztrátou 10 sekund Markéta Laciková (Démonky staříčských štol), na bronzové pozici doběhla Petra Jenyšová (KESBUK, 45:02), Mária Sýkorová z Vizovic obsadila za čas 45:24 čtvrtou pozici, Jana Pirková (Sykora running, 46:38) skončila pátá.

,,Na Josefský běh jsme se i s mladším synem Nikosem, který si zazávodil v kratším pětikilometrovém závodě, těšili,“ svěřila se Helena Kopopulu.

Ti také první okruh odběhli společně.

,,Na trati jsem neměla žádnou krizi. Všechno probíhalo hladce. A to i přesto, že trať je výživná a letos na ní foukal vítr do protisměru. Ve druhém okruhu už jsem běžela osamoceně a mezi ženami jsem si v klidu pohlídala pobyt na první pozici. Dávala jsem si však pozor v terénu v sebězích, abych si nevymkla kotník. Trochu na to trpím,“ prozradila v cíli spokojená Helena Kotoupu.

Její syn Nikos skončil v absolutním pořadí v 5kilometrovém závodě v čase 20:46 čtvrtý, ten zároveň vyhrál nejmladší kategorii chlapců do 15 let.

NA PĚTIKILOMETROVÉ TRATI BYLI NEJRYCHLEJŠÍ ONDŘEJ HUBÁČEK A BARBORA ŽALUDKOVÁ

V rámci letošního ročníku Josefského běhu se konal i pětikilometrový závod.

V něm mezi muži suverénní zlatou příčku vybojoval Ondřej Hubáček (KESBUK, 18:49), před Jiřím Flašarem (Biatlon Halenkovice, 20:09), třetí byl Ivan Balíček (BALDATEAM, 20:42).

V závodě žen na pětikilometrové trati dominovaly sestry Žaludkovy (SP Malenovice). Zvítězila v čase 23:53 Barbora Žaludková, stříbrná Tereza Žaludková byla pomalejší o 39 sekund. Třetí místo obsadila díky času 25:07 Eliška Březíková.

V obou závodech si v okolí Burešova zazávodilo celkem 185 běžců a běžkyň. V 10kilometrovém závodě jich doběhlo do cíle 113, v 5kilometrovém jich bylo ve výsledkové listině klasifikováno 72. Ti také finančně podpořili Poradenské a krizové centrum Zlín. Celkem se vybralo 14 800 Kč. Svoje závody měly i děti.

Pořadatelé připravili také program pro děti – tvořivý koutek, dovednostní soutěže a skákací boty. ,,Výjimečnou možností pro všechny účastníky byla možnost komentovaných prohlídek Čiperovy vily,“ upozornil jeden z organizátorů Josefského běhu ve Zlíně Jiří Prokop.

Josefský běh ve Zlíně byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2024. Další závodem z tohoto seriálu bude v sobotu 13. dubna 42. ročník Zlínské lesní hodinovky. Po ní následuje v sobotu 11. května 8. ročník trailového běhu Slavičínský miomoveRun. Registrace do obou závodů je už možná na webu www.behyzlin.cz

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 10 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODĚ V JOSEFSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2024:

Muži do 39 let (30 běžců): Pavel Cimbálník (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm) 35:36

Muži do 49 let (25 běžců): Přemysl Žaludek (SP Malenovice) 38:34

Muži do 59 let (16 běžců): Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 39:09

Muži nad 60 let (10 běžců): Josef Gargulák (Sykora running) 45:41

Junioři (1 běžec): Petr Solař (Solario team) 50:04

Ženy do 39 let (15 běžkyň): Markéta Laciková (Démonky staříčských štol) 44:23

Ženy do 49 let (11 běžkyň): Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 43:13

Ženy nad 50 let (4 běžkyně): Hana Laciková (Démonky staříčských štol) 50:02

Juniorky (1 běžkyně): Lucie Žaroská (Mattoni FreeRun Zlín) 1:00:00

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V 5 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODĚ V JOSEFSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2024:

Muži do 39 let (11 běžců): Petr Loprais (MK Tlapky v tahu) 22:11

Muži do 49 let (9 běžců): Ivan Balíček (BALDATEAM) 20:42

Muži nad 60 let (1 běžec): Vladislav Knebl (TOMA Otrokovice) 45:56

Junioři do 18 let (3 běžci): Ondřej Hubáček (KESBUK) 18:49

Chlapci do 15 let (8 běžců) Nikos Kotopulos (Titan Trilife Zlín) 20:46

Ženy do 39 let (18 běžkyň): Jana Marková 26:32

Ženy do 49 let (13 běžkyň): Tamara Hovorková Janušková 27:45

Ženy nad 50 let (3 běžkyně): Jitka Klusalová 28:29

Juniorky do 18 let (1 běžkyně) Barbora Žaludková (SP Malenovice) 23:53

Dívky do 15 let (6 běžkyň) Tereza Žaludková (SP Malenovice) 24:32

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ V JOSEFSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ (2013 – 2024):

26. ročník 2013:

Přemysl Žaludek (MS Cyklogat) 35:33

Karolína Lečbychová (Zlín) 42:43

27. ročník 2014:

Přemysl Žaludek (Cyklogat Zlín) 34:20

Jana Žaludková (Seco Tools) 40:31

28. ročník 2015:

Tomáš Steiner (AK Drnovice) 34:21

Jana Žaludková (BS Slopné) 40:08

29. ročník 2016:

Martin Hečko (Valachbajk Team) 34:06

Jana Žaludková (BS Slopné) 39:30

30. ročník 2017:

Přemysl Žaludek (BS Slopné) 35:08

Jana Žaludková (BS Slopné) 40:41

31. ročník 2018:

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 32:45

Helena Kotopulu (Moraviaman Otrokovice) 37:28

32. ročník 2019:

Jan Kolárik (Edhose.cz) 37:10

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 43:30

33. ročník 2020 (nová trať):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 36:26

Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 46:47

34. ročník 2021 (nová trať):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 35:00

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 43:55

35. ročník 2022 (nová trať):

Matěj Beníček (KESBUK) 36:10

Barbora Macurová (Salomon/2B Winner): 40:52

36. ročník 2023 (nová trať):

Filip Vabroušek (Sykora running) 36:20

Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 43:34

37. ročník 2024:

Pavel Cimbálník (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm) 35:26

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 43:13

Lubomír Hotař